ASKER-DUOEN: Marcus Mehnert og Max Hallgren er henholdsvis spiss og stopper på Asker, og gode kompiser. For noen uker siden havnet de i en dramatisk skadesituasjon sammen. Foto: Lillian Holden, VG

«Svelget tungen» under kamp: – Det kunne gått skikkelig ille

Publisert: 23.07.18 22:06 Oppdatert: 23.07.18 22:30

ASKER (VG) Takket være en snarrådig lagkamerat har Marcus Mehnert (20) ingen varige mén etter at han «svelget tungen», og ble liggende bevisstløs på fotballbanen.

Nå håper han at hans historie vil få Fotball-Norge til å sette mer fokus på førstehjelp.

– Det gikk bra denne gangen, men det kan gå riktig ille hvis man ikke vet hva man skal gjøre i en slik situasjon. Hvis det ikke var for dem som var rundt meg, og han der ..., sier Mehnert og peker bort på lagkompis i Asker, Max Hallgren (22).

Dramaet utspilte seg mandag 11. juni, da Asker møtte Stabæk 2 til annendivisjonsoppgjør. Kort tid ut i kampen fikk Stabæk innkast på egen halvdel, ballen spratt i bakken, og både Mehnert og Stabæk-spiller Steinar Strømnes gikk mot den med hodet.

Det smalt. Skikkelig. Begge to gikk rett i bakken og ble liggende, begge blødende.

Midtstopper Hallgren løp opp til Mehnert, som lå på magen. Der fikk han inntrykk av at lagkompisen var ved bevissthet, så han snudde seg og ruslet noen meter vekk – men i mellomtiden hadde noen snudd Mehnert over på ryggen. Da ble det tydelig for alle at han var bevisstløs.

Hallgren bråsnudde og løp tilbake til Mehnert, som lå med munnen lukket. Uten å puste.

Hallgren er politistudent, og hadde relativt nylig gjennomført førstehjelpskurs. Han skjønte derfor raskt at det viktigste var å sjekke Mehnerts luftveier.

Men kjeven hans var låst.

– Vi måtte jo få opp munnen hans, sier Hallgren.

– Jeg satte fingrene inn, og rev. I det øyeblikket tenkte jeg «hvis jeg knekker kjeven hans, så knekker jeg den. Den skal opp». Jeg fikk to fingre inn på siden slik at munnen ikke lukket seg igjen, sier Hallgren.

Husker ingenting

Sammen med keepertrener Rolf Magnus Bredal fikk de lirket noen fingre inn i Mehnerts munn, og huket tak i tungen hans. Den hadde falt bakover i svelget, og sperret derfor luftveiene. I tillegg hadde Mehnert bitt av seg en bit av tungen i sammenstøtet, så munnen hans var full av blod.

– Vi fikk lagt ham over på siden slik at blodet rant ut. Da våknet han. Det hele gikk fort, jeg rakk egentlig ikke å tenke så mye, sier Hallgren.

Selv husker ikke Mehnert særlig stort av det som skjedde, men han husker at han kom til seg selv ute på banen. Deretter rullet en ambulanse inn på matta og tok ham med seg.

Mens kampen på Nadderud ble blåst i gang igjen, ble Mehnert fraktet til Bærum sykehus hvor det blant annet ble tatt CT av hodet hans. Det ble konstatert at han hadde sluppet unna med en kraftig hjernerystelse, og seks sting i hodet.

– En lege sa til meg at jeg har hatt veldig uflaks, men samtidig også veldig flaks. Hadde det ikke vært for Max og mange andre som var der ... Går man jo lenge uten surstoff til hjernen så kan det oppstå skader, sier han.

Stabæk-spiller Strømnes ble også fraktet til sykehus, med et stort kutt i pannen. Kampen på Nadderud ble spilt ferdig, og Asker vant til slutt 3–0. Spillerne fikk beskjed i pausen om at Mehnert ville greie seg fint.

Å «svelge tungen» betyr at man ved bevisstløshet kan få den situasjon at tungen faller bakover og stenger for luftveiene.

Vil ha førstehjelp inn i fotballen

Hverken Mehnert eller Hallgren kan huske at de noensinne har hatt et førstehjelpskurs gjennom fotballen. Nå oppfordrer de Fotball-Norge til å ta sikkerheten på banen såpass på alvor at det gjennomføres kurs av både trenere, ledere og spillere.

– Det gikk bra denne gangen, men det kan gå skikkelig ille hvis man ikke vet hva man skal foreta seg, sier Mehnert.

– Det dreier seg om basiskunnskap. Det er fort gjort å lære seg. Man blir jo litt handlingslammet når noe slikt skjer, og enda mer dersom man ikke vet hva man skal gjøre. Da tør man kanskje ikke prøve heller, sier Hallgren.

17 dager etter skrekksmellen på banen var Mehnert tilbake i kamp, mot Bærum.

– Du har ikke blitt redd for å gå til med hodet?

– Det er jo litt komisk, men jeg scoret faktisk med hodet i den kampen, smiler Mehnert, som har A-lagskamper for Stabæk.

– Det var nok mest vi andre rundt som ble nervøse, ler Hallgren.