FAR OG SØNN: Dagen etter seieren over Serbia la Neymar ut bilde av seg selv og sønnen Davi Lucca på Instagram, med teksten «My little boy» og et hjerte. 4,4 millioner har likt det. Neymar har over 97 millioner følgere... Her er de sammen under lørdagens trening i Sotsji. Foto: Andre Penner / TT NYHETSBYRÅN

Nå er han mest hatet i VM

kommentar

Publisert: 30.06.18 11:08

FOTBALL 2018-06-30T09:08:32Z

MOSKVA (VG) 7. februar 2010 fikk Santos straffe mot São Paulo. 18 år og to dager gamle Neymar Junior trippet arrogant frem. I mål sto den 19 år eldre legenden Rogério Ceni.



Rett før han skal skyte stopper Neymar helt opp. Ceni kaster seg til høyre, og blir liggende ydmyket i hjørnet. Jyplingen dytter ballen motsatt vei og jubler dansende.

Neymar var Neymar, allerede den gangen.

Ikke at han var den første som hadde stoppet opp ved 11-meteren, det var jo slik Pelé gjerne gjorde det også, men Neymars straffe var med på å provosere frem en reaksjon hos FIFA. Noen uker senere var det blitt en så stor sak at selv Wall Street Journal skrev om Neymars paradinha (liten stopp), og bare noen måneder senere, rett før Sør-Afrika-VM, var det slutt på slike straffer. De var ikke lov. Det var usportslig.

48 kamper er spilt av et nytt VM, bare 16 gjenstår. Vi husker en scorende portugiser, en gående argentiner, stående japanere, sjokkerende svensker, engelskmenn som ikke ville vinne og tyskere som ikke greide å vinne.

Men ingenting har engasjert og irritert mer enn en rullende brasse, og åtte år etter stoppstraffen beskyldes Neymar virkelig for å være usportslig.

I Brasils VM-base i Sotsji sitter han og leker med sin seks år gamle sønn Davi Lucca. Det ser bare koselig ut, og er sikkert det også, men bak idyllen er Neymars tilsynelatende evigvarende skuespillertakter i ferd med å bli et problem for Brasil.

Han takles ofte, faller enda oftere, gjerne etterfulgt av en ny rullerekord og det blir stadig mer vanlig at han viftes opp igjen av dommerne. Mot Costa Rica ble han avslørt av videobildene da han forsøkte å filme til seg en straffe. Han er merket , og du husker sikkert at han på godt norsk ble bedt om å holde kjeft av den nederlandske dommeren Björn Kuipers.

Nå har i og for seg Neymar vært slik i mange år. Rogério Ceni, keeperen som hadde blitt latterliggjort året før, meldte allerede i 2011, da Neymar var 19: «Det er ingen tvil om at han er den beste spilleren i Brasil, det er ikke noe å diskutere engang, men halvparten av gangene han ligger nede så filmer han.»

Men det er noe med at hele fotballverden ser det nå. Neymar åpnet med at absolutt alt var kjempevondt mot Sveits. Like ille var det ikke mot Costa Rica og Serbia, men fortsatt er det et stort drama knyttet til den minste berøring.

Da hjelper det liksom ikke at tall viser at ingen spiller har skapt flere sjanser enn Brasils nummer 10 i gruppespillet. Neymar har vært skapende for både andre og seg selv, ingen er kjappere i beina og etter kampen mot Serbia ga anerkjente whoscored.com (drevet av statistikkbyrået Opta) Neymar den overlegent høyeste ratingen av alle spillerne i den siste runden i gruppe E.

Den tidligere landslagsspissen Edmundo roste ham for å se ut som den lederen Brasil trenger for å vinne turneringen. Men de færreste fokuserer på det. Folk ser bare en mann som ligger nede og roper ut sin smerte.

Neymar er blitt sin egen verste fiende, på mange måter VMs mest forhatte spiller – i hvert fall den mest latterliggjorte.

Også hjemme i Brasil er mange lei. Han er blitt det brassene selv kaller en cai-cai , en som går over ende hele tiden. Det fortelles om barer i São Paulo som tilbyr gratisrunder hver gang Neymar kaster seg uten å få frispark, og på internett lages det «morobilder» konstant.

For eksempel monteres det en trehjulssykkel på ham, så han kan få hjelp til å holde seg på beina, det lages pasta av frisyren mot Sveits og ansiktet hans erstatter Benjamin Franklin på 100-dollarseddelen. Den sterke dollaren har skapt problemer for brasiliansk økonomi, men med Neymar så vil den vel falle . . .

Selv kjæresten, TV-stjernen Bruna Marquezine, har uttalt at hun ler av disse bildene, og Neymar flirer sikkert også litt. Det er jo ingen tvil om at han vil ha det morsomt. Neymar vil leke. Derfor tar han ballen mellom beina og løfter den over Costa Ricas Yeltsin Valverde, det brassene kaller en lambretta . Han spiller futsal i fotball-VM. Hvilken annen stor stjerne gjør det? Messi? Ronaldo? Harry Kane? Nei, ingen andre enn Neymar gjør det. Det ligger i den brasilianske sjelen hans.

Det er neppe mange som kan sette seg inn hodet til en gutt som vokste med ingenting og plutselig hadde alt, som er uten utdannelse, og som ender opp med en utømmelig pengebinge. Han har eget helikopter merket med «Njr», Neymar junior, han har egen privatjet, han har yachter, han har med seg frisør til Russland, fordi han synes det er morsomt å bytte sveis.

Han har penger til det, men Neymar har også penger til å bruke store summer på sin egen organisasjon, den som hjelper veldig mange barn til en bedre oppvekst i fattige São Vicente utenfor Santos, der han kommer fra.

Det gir ham ikke rett til å filme seg til et VM-gull, men uten Neymar i toppslag blir det vanskelig å ta hjem det sjette verdensmesterskapet. Alle husker hvordan det gikk for fire år siden, da Colombias Juan Zuniga kjørte kneet i Neymars rygg i kvartfinalen. Hele nasjonen var i sjokktilstand, ikke minst de som skulle spille uten ham. De kom med «Forza Neymar»-capser, holdt opp drakten hans under nasjonalsangen og tapte 1–7 for Tyskland.

Brasil ser mer solid ut denne gangen. Neymar er på vei tilbake for fullt etter sin langtidsskade, og med 56 landslagsmål er bare Pelé (77) og Ronaldo (62) foran. Og Neymar er fortsatt bare 26 år gammel.

Mexico venter i 8-delsfinalen, og Neymars oppførsel så langt gjør nok at de fleste nøytrale ikke heier på Brasil.

Kan han vinne over fotballverden? Tvilsomt, hvis han fortsetter å rulle.

Kan han vinne VM? Definitivt, hvis han fortsetter å styre.

Men først og fremst vil han nok bare få lov til å være Neymar Junior.