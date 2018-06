MATCHVINNER: Bismar Acosta scoret det avgjørende målet for Brann. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Branns drømmerekke fortsetter etter sliteseier: – Fantastisk

SKIEN (VG) (Odd – Brann 0–1) Branns kaptein var forbannet etter en svak førsteomgang. Men alle poengene blir likevel med hjem til Bergen til slutt.

Dermed står Brann fortsatt uten tap, og med kun fem baklengsmål, etter hele 14 serierunder denne sesongen.

– Laget jobber hardt. Jeg er så fornøyd. Det er fantastisk for oss, men sesongen er ikke over, sier matchvinner Bismar Acosta til MAX.

Men kvelden så lenge ut til ikke å bli så fantastisk for bergenserne. For serielederen holdt på ball uten å komme til en eneste stor sjanse i første omgang.

– Brann har kanskje fått hetesjokk, for her skjer det ikke mye hvert fall, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim midtveis i omgangen.

– Vi spilte en veldig god første omgang, de hadde ikke en målsjans og vi skapte noen selv. Mot et så godt lag så var dette veldig bra av oss, sa Odd -trener Dag-Eilev Fagermo fornøyd.

Men etter pause våknet Brann til liv – etter at kaptein Vito Wormgoor hadde gitt klar beskjed i garderoben.

– Jeg var ikke fornøyd. Vi snakket om det i pausen. I andre omgang var det litt bedre, distansene til motstanderen var mindre. Vi var mer kompakte og de slet med å komme seg gjennom, sier han til Eurosport.

Scoringen kom etter at de, anført av Ludcinio Marengo, hadde klart å komme til to store sjanser. Bismar Acosta kom til den tredje, scoret, og gjorde nok til at Brann økte serieledelsen med tre poeng. Bergenserne har nå syv poengs luke ned til Rosenborg.

For Odd føltes det nok noe urettferdig å sitte igjen uten noe i denne kampen. Odd lyktes nemlig med sin kampplan om et lavt press og hyppige kontringer.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen og guttene. Forskjellen på Brann og Odd er at de vinner disse kampene, det gjør ikke vi. Det er fordi de har kvaliteter på dødball, og ikke minst så forsvarer de seg fantastisk bra. Vi er ikke noe bedre enn det vi viser her. Da er jeg fornøyd selv om jeg selvfølgelig vil ha poeng, sier Fagermo.