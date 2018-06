Peter Schmeichels brannfakkel: Eriksen bedre enn Neymar

Verdens dyreste fotballspiller – eller danske Christian Eriksen (26)? For keeperlegenden Peter Schmeichel (54) er valget lett.

Den tidligere Manchester United-profilen hevder at han ville valgt sin landsmann Eriksen foran brassestjernen Neymar .

– Hver dag i uken ville jeg, som jeg har sagt tidligere, valgt Eriksen foran Neymar, meldte Schmeichel på Twitter like etter Eriksens praktscoring mot Australia i VM.

Han lanserte en avstemning blant sine over 900.000 følgere, som endte med at Eriksen fikk flest stemmer (54 prosent) – selv om det er grunn til å tro at han følges av flere dansker enn brasilianere.

Brannfakkelen er ikke noe Schmeichel har kommet på i det siste.

– Dette er noe jeg sa for et halvt år siden, og jeg ble slaktet for det på Twitter, men jeg følte at dette var en fin dag å minne folk om det igjen. Men etter at jeg skrev det, spilte ikke Eriksen så bra, forklarer Schmeichel overfor russiske RT , der han er VM-ekspert.

Fredag klokken 14.00 er det kanskje Neymar sin tur til å skinne i VM, etter en skuffende åpningskamp mot Sveits. Men superstjernen haltet av trening på grunn av en mulig ankelskade denne uken, så det har vært usikkerhet rundt hans deltakelse mot Costa Rica.

Neymar skal likevel være friskmeldt og forventes å starte i den viktige Brasil-kampen. Vi føler oss trygge på at Brasil vil slippe seg mer løs og vise seg fra en bedre side enn mot Costa Rica.

