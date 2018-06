Bjarnason om Island-sjansen: – Trenger absolutt ikke noe mirakel

Publisert: 23.06.18 09:19

FOTBALL 2018-06-23

VOLGOGRAD (VG) (Nigeria – Island 2-0) Det kunne blitt en perfekt kamp for Island. Men sjansesløsingen før pause har satt VM-debutanten i en kompleks situasjon for å kunne gå videre.

– En av sjansene våre i 1. omgang skulle vært mål. Da hadde det blitt en helt annen kamp, fastslår en skuffet Gylfi Sigurdsson, som svarte alle som hadde spørsmål om straffebommen etter 82 minutter .

Men kanskje var det mulighetene før pause han skulle satt. Everton-proffen hadde to av, og spissen Alfred Finnbogason holdt også på å løpe en dødball fra Sigurdsson i mål rett før halvtidsignalet.

– Det var like skuffende, svarer Sigurdsson til VG – som har spurt om bommen hans fra 19 meter i 1. omgang var enda mer irriterende enn VAR-straffen han blåste over målet på stillingen 0-2.

Nigeria styrer

Øynasjonen desidert beste høyrefot hadde fri sikt mot mål da Finnbogason spilte ham opp etter seks minutter. Sigurdsson kunne trillet videre til en ledig Birkir Bjarnason til venstre, men – fornuftig nok – prøvde han å skru den tilbake i lengste hjørne. Utførelsen ble gal, ballen spratt enkelt inn til 19-åringen Francis Uzoho, som også reddet frisparkforsøket fra Premier League-spilleren tre minutter tidligere.

Hamskiftet nigerianerne var gjennom i pausen, da de kom ut og plutselig satte full fart i retning Island-målet, samtidig som stopper Ragnar Sigurdsson pådro seg en uheldig skade i det Ahmed Musa scoret 1-0 på en ni touch mønsterkontring, endret alt i «Lagerbäck-derbyet» på Volgograd Arena.

2-0 til Nigeria betyr at afrikanerne er de eneste av de tre i gruppen som selv kontrollerer sitt eget avansement; for dem holder det å slå skakkjørte Argentina i St. Petersburg tirsdag.

For søramerikanerne og Island er det er mange «hvis», «om» og «men» for at de skal kunne slå følge med allerede klare Kroatia til åttedelsfinalen.

– Vi trenger absolutt ikke noe mirakel. Hvorfor det? Vi har store muligheter ennå, bare se på tabellen. Vi må gjøre som vi alltid gjør, som i 1. omgang i dag, sier Birkir Bjarnason til VG.

Må vinne mot Kroatia

Det kan oppsummeres slik:

1. Argentina tar seg til åttedelsfinale med seier mot Nigeria, hvis Island avgir poeng.

2. Dersom både Argentina og Island skulle vinne, betyr det at målforskjell vil være avgjørende. Island har ett minusmål færre (tap 0-2 mot tap 0-3 ). Så Island har en tynn fordel, de går videre om både de og Argentina vinner med samme differanse, eksempelvis 1-0.

3. Hvis Argentina skulle vinne 2–0, og Island vinne 2–1 over Kroatia, står man helt likt på resultater og målforskjell. Da vil det hele avgjøres på fair play.

Det siste er det slett ikke sikkert vil prege kampen mellom Kroatia og Island. Landene har møtt hverandre i de to siste VM-kvalifiseringene, først i playoff til 2014 (Kroatia vant), deretter i kvalifiseringsgruppen til Russland, som Island toppet til slutt .

Gammel kjenning

– Vi er som et gift ektepar, som prøver å skille seg, men som alltid møtes igjen. Vi vet scenariet når vi spiller mot Kroatia; Det blir få sjanser og mye gule kort. Og det har vært tre utvisninger på fire kamper. Men vi tar med oss fordelen av at vi var foran dem sist, sier trener Heimir Hallgrímsson, som forsvant ut av intervjusonen spisende på et eple.

Island-treneren gjorde to endringer på laget; han erstattet som ventet skadede Johann Berg Gudmundsson med Rurik Gislason, men flyttet også Gylfi Sigurdsson ned på sentral midtbane og fikk plass til en ekstra spiss til i Jon Dadi Bödvarsson.

Men den mer offensive inngangen hadde ingenting med bonusresultatet fra Kroatias slakt av Argentina kvelden i forveien å gjøre, ifølge Gylfi Sigurdsson. Han er klar på at han uansett skulle spilt sentral midtbane på bekostning av Emil Halfredsson.

– Det var et godt resultat i går (torsdag), men betydde ingenting om vi ikke fikk til et resultat. Det var samme kampplan og utgangspunkt som vi hadde satt opp, sier Sigurdsson.