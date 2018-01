STREIKET: Tortol Lumanza (t.h.) nektet å trene med Stabæk fordi han ville presse frem en overgang til Tyrkia. Det likte ikke sportssjef Inge André Olsen (t.v.). Foto: VG/DIGITALSPORT

Full konflikt etter streik og Stabæk-overgang: – Lavmål

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.01.18 15:37

FOTBALL 2018-01-11T14:37:10Z

Tortol Lumanza (23) forlater Stabæk til fordel for tyrkiske Osmanlispor etter å ha streiket i en uke.

– Jeg er en sentimental fyr, så jeg ville heller være hjemme i fred og ro enn å være på trening og prøve å late som alt er bra, sier Lumanza til VG.

– Det har gjort det enda vanskeligere for ham. I stedet for å være pragmatiske, som vi pleier å være, har vi kjørt knallhardt og fått den avtalen vi ønsket, svarer sportssjef Inge André Olsen.

Stabæk er i ferd med å selge sin belgiske midtbanespiller til Osmanlispor for det som, ifølge VGs opplysninger, skal være rundt fem millioner kroner i overgangssum i tillegg til en betydelig videresalgsandel. Stabæk avventer nødvendige bankgarantier før overgangen kan gjennomføres.

I vinter, mens han var på juleferie hjemme i Belgia, bestemte Lumanza seg for at han ønsket å forlate klubben til tross for at han hadde ett år igjen av kontrakten.

– Har ikke hatt respekt

Han deltok på årets første Stabæk-trening, onsdag i forrige uke, men har siden den gang nektet å trene med klubben fordi han ønsket å dra til Tyrkia.

– Svært dårlig. Jeg vil beskrive den som et lavmål, svarer Olsen på spørsmål om hva han synes om Lumanzas oppførsel i forkant av overgangen.

– Jeg opplever at det er en spiller som ikke har hatt respekt for prosessene som har pågått i klubben. Det er veldig mange mennesker i og rundt Stabæk som har hjulpet ham og gjort mer enn man kan forvente. Da er det skuffende. Det er veldig mange som har stilt opp for ham døgnet rundt for at han skulle få karrieren og livet på skinner, sier Stabæk-sjefen.

Olsen ønsker ikke engang å komme med noen avsluttende ord til Lumanza: «Han er ferdig. Jeg har ikke noen flere tanker rundt ham», sier han bare.

Lumanza: – Jeg er ikke en dukke

Lumanza signerte en toårskontrakt med bærumsklubben i fjor. Etter å ha slitt med depresjon på grunn av bestevennens plutselige død , gledet han seg over å komme til en klubb med «mye kjærlighet».

Men kjærligheten varte ikke så lenge. I vinter skar det seg fullstendig mellom Lumanza og sportssjef Olsen.

– Det som skuffer meg, er at jeg fikk beskjed om at hvis det dukket opp en mulighet for meg, så skulle jeg få dra. Men klubben nektet å la meg dra. Det ble en konflikt mellom oss, og det skapte spenninger. Det er synd, for jeg ville samarbeide, forteller Lumanza overfor VG.

Han er allerede på plass i Tyrkia og har signert en 4,5-årsavtale med Osmanlispor.

– Jeg synes ikke jeg har vært respektløs mot klubben. Jeg liker Stabæk. Jeg ga alt for dem på banen. Klubben hjalp meg, men jeg hjalp også klubben. Nå kom det en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av, sier Lumanza.

– Hvorfor valgte du å streike?

– Fordi det kom inn et bud fra en klubb som ville være en god mulighet for meg, men Stabæk nektet å selge meg. Jeg er ikke en dukke. Jeg synes ikke jeg ble behandlet på en ærlig måte. Det har ingenting med treneren eller lagkameratene mine å gjøre, de støttet meg og var glade på mine vegne, sier belgieren.

Lumanza spilte 28 kamper, scoret to mål og noterte seg for syv målgivende pasninger forrige sesong.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!