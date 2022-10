Oppsummering runde 28: Viking er halvert på et halvt år

Det er ikke overraskende at Jerv og Sandefjord kjemper i bunnen av tabellen. Det er heller ikke overraskende at Molde vinner og at Glimt og Rosenborg kjemper i toppen. Det litt sensasjonelle er at et lag som Viking kan kollapse totalt. Det hører til sjeldenhetene.

Viking FK rykket ned i 2017, etter flere år i ingenmannsland. Men etter opprykket i 2018 har mange piler pekt oppover for den tradisjonsrike klubben: