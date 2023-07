FERDIG I MOLDE: Sheriff Sinyan (t.h.) under eliteseriekampen mot Sandefjord i mai.

Bekreftet: Sheriff Sinyan signerer for Slavia Praha

Midtstopper Sheriff Sinyan (26) er klar for tsjekkisk fotball.

30. juni gikk Sinyans kontrakt med Molde FK ut, og som VG fikk opplyst tirsdag ettermiddag har den norsk-gambiske midtstopperen signert for den tsjekkiske klubben Slavia Praha.

Slavia Praha bekrefter på sine hjemmesider at Sinyan har signert en ettårskontrakt med hovedstadsklubben, med opsjon på to år til.

Sinyan forlot Lillestrøm til fordel for Molde i 2020, og allerede for to år siden la Slavia Praha inn et bud på Sinyan.

Budet den gang skal etter VGs opplysninger vært på tosifret antall millioner. Nå forsvinner 26-åringen gratis fra norsk fotball.

Saken oppdateres!