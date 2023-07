OPERERT: Daniel Håkans (på gresset) er ute i noen uker.

Vålerenga-spiller operert – ute i noen uker

Daniel Håkans (22) har vært et lyspunkt for Vålerenga denne sesongen. Nå må Oslo-klubben klare seg uten finnen de neste ukene.

Den hurtige kantspilleren skadet seg etter et sammenstøt med Stjørdals-Blinks keeper i cupen. Han var tilbake på banen mot Viking senere, men i etterkant fant Vålerenga ut at Håkans måtte under kniven.

– Han har fått fjernet en bruskbit fra kneleddet ved et artroskopisk inngrep, og vil være klar igjen om noen uker, sier Vålerenga-lege Erik Rosenlund til VIFs sine hjemmesider.

Det har vært noen innholdsrike dager for Vålerenga den siste tiden. Onsdag formiddag ble det kjent at de henter inn tidligere Lillestrøm-trener Geir Bakke. På kvelden slo de så Brann 3–2 i kvartfinalen i cupen.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 11 2 1 36 – 13 23 35 2 Tromsø 13 8 3 2 17 – 11 6 27 3 Viking 13 8 2 3 30 – 21 9 26 4 Brann 14 7 3 4 26 – 18 8 24 5 Molde 14 7 2 5 29 – 18 11 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk