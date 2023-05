Rosenborg-spiss Kristall Máni Ingason måtte svare for seg dagen derpå 0–2-tapet for Brann.

Ung spiss ble kalt inn på sjefens kontor: − Angrer på noe

LERKENDAL (VG) Rosenborg-spiss Kristall Máni Ingason (21) ble kalt inn på trener Kjetil Rekdals kontor etter at han innrømmet filming.

Dagen etter det smertelige 0–2-tapet mot Brann, måtte den islandske spissen stå skolerett foran et norsk pressekorps.

– Jeg angrer på noe, sier Ingason.

– Hva angrer du på?

– Jeg angrer på at jeg ikke tenkte meg om før jeg pratet.

Han beskriver seg selv som en spiller som både spiller og prater med «hjertet», og at det gikk en kule varmt etter at tapet var et faktum.

Til VG innrømmet spissen at han forsøkte å filme seg til et straffespark.

– Jeg får litt kontakt. Noen ganger faller jeg, andre ganger ikke. Det ser kanskje ikke sånn ut på TV, men det var litt kontakt der. Så da gikk jeg ned, sier Ingason dagen etter.

Før torsdagens trening ble spissen, som står med null scoringer så langt i Eliteserien, kalt inn på Kjetil Rekdals kontor for å forklare uttalelsene.

– Det er det samme budskapet som jeg sa i går. Vi skal ikke ha noe filming eller forsøk på juks, sier Rekdal.

– Det beklager han, og det skal ikke skje igjen, sier Rekdal til VG om møtet med Ingason.

Treneren sier at han tok praten rolig, og at det ikke var noe vits å «kappe hodet av ham».

– Han angrer selvfølgelig. Han er en ung gutt. Det går på følelser dette her. Han tror at det skal bli kontakt, så forbereder han seg for å falle. Da ser det veldig dumt ut når han ikke blir tatt, forklarer Rekdal.

RBK-treneren forteller videre at Ingason angret seg allerede i det han kom hjem. Han frykter ikke at det skal skje igjen.

– Om det skjer, så må jeg ta en enda hardere prat med han, men jeg tror ikke det skjer igjen. Han var en angrende synder.

Ingason selv var ikke overrasket over Rekdals reaksjon, og at han står for sine handlinger.

– Jeg tror det er viktig at jeg får forklart meg selv. Jeg er en mann som står for det jeg sier og gjør.

Men en ting har han lært av de siste 24 timene.

– Det var mye følelser der, og man er aldri fornøyd med å tape. Nå må jeg begynne å tenke meg om før jeg begynner å snakke, sier den unge spissen.