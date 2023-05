FÅR KRITIKK: Manchester United-manager Erik ten Hag har ikke imponert Dwight Yorke. Her var ten Hag i prat med Antony under kampen mot Sevilla midt i april.

Manchester United-helt kritisk til ten Hag: − Har tapt mer enn Solskjær

Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat i Manchester United, Dwight Yorke, mener klubben ikke er blitt bedre under Erik ten Hags ledelse.

Kortversjonen Tidligere Manchester United-spiller Dwight Yorke mener klubben ikke har blitt bedre under Erik ten Hags ledelse

Ten Hag har flere Premier League-tap enn Ole Gunnar Solskjær, og Yorke er ikke imponert over FA Cup- og ligacupresultater

Yorke peker på tap mot Liverpool og ut av Europa League mot Sevilla som eksempler på manglende fremgang

Manchester United kjemper for 4. plassen i Premier League. De møter Wolverhampton på lørdag Vis mer

Dwight Yorke poengterer at ten Hag har ledet United til flere tap i Premier League enn Ole Gunnar Solskjær, derfor lar han seg ikke blende av at ten Hag tok klubben til seier i ligacupfinalen over Newcastle i februar, eller at de skal spille FA Cup-finale mot Manchester City 3. juni.

– Resultatene denne sesongen har ikke vært gode nok og ten Hag må stå til ansvar for det, sier Yorke skriver den engelske tabloidavisen Daily Mail.

Dwight Yorke spilte 96 kamper for Manchester United fra 1998 til 2002.

LEGENDARISK SCORING: Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League-finalen mot Bayern München i 1999 på overtid. Dwight Yorke (bak t.v.) stormer frem for å feire sammen med Ronny Johnsen.

Den tidligere United-profilen viser til skrekkampen mot Liverpool, da klubben tapte ufattelige 7–0 på Anfield 5. mars. Han er heller ikke imponert over at Manchester United røk ut av Europa League mot Sevilla i kvartfinalen med 5–2 sammenlagt.

– Ten Hag blir hyllet når laget gjør det bra, men han må ta kritikken når det går dårlig også, sier Yorke.

Men det er tapene i Premier League han er mest opptatt av, og Yorke er usikker på om klubben har gjort fremskritt siden Solskjær fikk sparken i november 2021.

– At ten Hag taper ni kamper i Premier League gjør at det en noen spørsmål man må stille, sier Yorke ifølge Daily Mail og fortsetter:

– Ole Gunnar Solskjær hadde bedre resultater enn ten Hag i sine to fulle sesonger som manager for klubben. Folk snakker om fremgangen vi har gjort og at spillestilen er bedre nå. Men resultatene har ikke vært gode nok denne sesongen. Manchester United ser seg selv over skulderen og prøver desperat å holde på 4. plassen. Men jeg er ikke sikker på om det er der klubben ønsker å være.

Manchester United tapte åtte kamper i Premier League med Solskjær som manager i 2019/2020-sesongen, og seks kamper den påfølgende sesongen.

Manchester United tar imot Wolverhampton på Old Trafford lørdag ettermiddag. Liverpool er bare ett poeng bak United, men Liverpool har spilt en kamp mer. Liverpool møter bunnlaget Leicester mandag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post