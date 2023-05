Manchester United vant med Solskjær på tribunen

(Manchester United – Wolverhampton 2–0) Lørdag var Ole Gunnar Solskjær tilbake på Old Trafford for først gang siden han fikk sparken i november 2021. Fra tribunen så han Manchester United vinne 2–0.

På Stretford End runget Solskjær-sangene høylytt. Kampen mot Wolverhampton var Solskjærs første på Old Trafford siden han fikk sparken som Manchester United-manager tilbake i november 2021.

Nordmannen er fortsatt høyst elsket blant fansen, og før kampen delte han ut autografer og tok selfies med fans.

TILBAKE PÅ OLD TRAFFORD: Ole Gunnar Solskjær.

Fra tribunen så Solskjær et Manchester United-lag som styrte det aller meste mot Wolves. Antony fikk kampens første store sjanse etter snaue ti minutter. Brasilianeren kunne spilt lagkamerat Anthony Martial alene med keeper, men gikk i stedet for et skudd selv. Avslutningen gikk like utenfor.

– Et dårlig og egoistisk valg, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Etter å ha brent enda en kjempesjanse med pannebrasken senere i omgangen, skulle brasilianeren gjøre det godt igjen. Da Wolves-keeper Daniel Bentley kom rusende ut, spilte Antony ballen sidelengs til Martial. Han kunne enkelt trille inn 1–0 i det åpne målet.

Alejandro Garnacho punkterte kampen på overtid. Dermed vant Manchester United 2–0. Samtidig er det klart at Southampton rykker ned etter at de tapte 0–2 for Fulham.

1 / 3 SCORET: Alejandro Garnacho kom inn fra benken og scoret 2–0. SCORET: Anthony Martial satte inn 1–0 etter flott forarbeid av Antony. forrige neste fullskjerm SCORET: Alejandro Garnacho kom inn fra benken og scoret 2–0.

Info Slik endte lørdagens kamper Leeds - Newcastle 2-2 Aston Villa - Tottenham 2-1 Chelsea - Nottingham Forest 2-2 Crystal Palace - Bournemouth 2-0 Manchester United - Wolverhampton 2-0 Southampton - Newcastle 0-2 Vis mer

Når tre serierunder gjenstår har Manchester United lik poengsum som Newcastle (66 poeng). Det er imidlertid Newcastle som innehar tredjeplassen ettersom de har langt bedre målforskjell. Liverpool ligger fire poeng bak duoen. Det er topp fire som gir Champions League-spill neste sesong.

Disse kampene gjenstår i kampen om tredjeplassen:

Info Gjenstående kamper Manchester United: Bournemouth (B), Chelsea (H) og Fulham (H). Newcastle: Brighton (H), Leicester (H), Chelsea (B). Liverpool: Leicester (B), Aston Villa (H) og Southampton (B) Vis mer

