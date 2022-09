Kongen hyller Haaland: − En spesiell, flott fotballspiller

Manchester City-angriper Erling Braut Haaland (22) er på alles lepper, inkludert kong Harald (85), som tok seg tid til å svare på spørsmål om superstjernen.

– Han trenger nok ny hatt, fleipet kong Harald til NTB.

Trolig var det en vits på «hat trick», men Kongen utdypte ikke egen kommentar ...

I forkant hadde han akkurat svart på hvorfor han selv ikke brukte krone.

– Det er så upraktisk, sa han til latter fra pressekorpset.

Kongeparet har vært på fylkestur i Møre og Romsdal med et tettpakket program. Den fotballinteresserte kongen har i tillegg fått med seg Haalands bragder i England.

– Han er en spesiell, flott fotballspiller, la kong Harald til.

Han har tidligere uttalt at han følger Tottenham litt ekstra. Hans far, kong Olav, var for øvrig Arsenal-supporter.

Kongen er generelt veldig idrettsinteressert og har som aktiv deltatt i VM og OL i seiling flere ganger.

Ni mål på fem kamper

Haaland scoret hat trick for Manchester City i andre kamp på rad da han ordnet tre scoringer mot Nottingham Forest onsdag kveld.

Superspissen står nå med ni mål på fem kamper etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer. Ingen andre har klart før ham å score ni mål på sine fem første kamper i Premier League.

Sammen med Arsenal-kaptein Martin Ødegaard har Haaland vært blant de mest toneangivende spillerne i England i august. Det måtte kongen nyansere.

– Vi må huske på at under Drillo-perioden var det enda flere norske fotballspillere som gjorde seg gjeldende i engelsk toppdivisjon, så det er ikke noe nytt det. Vi har fått en ny, ung generasjon som er på vei oppover.

– Norge har kanskje aldri sett en så stor spiller som Haaland?

– Det tror jeg ikke det er så mange i verden som har sett heller, svarte kongen.

PS! Lørdag venter Aston Villa på bortebane for Haaland og co. før Sevilla er første motstander i Champions Leagues gruppespill tre dager senere.