OFFER: Denne skaden skal en av spillerne ha fått etter at det nylig tok helt av etter en fotballkamp i Oslo.

Kaos etter ungdomskamp i Oslo: − Tok løpefart og klinte til hodet

I en fotballkamp i Oslo mellom to guttelag oppstod det en alvorlig voldshendelse. Flere spillere skal ha blitt slått og sparket mens de lå på bakken. Barnevern og politi har blitt koblet på saken.

Da dommeren blåste av kampen så smalt det. Hjemmelagets spillere skal ha gått til angrep på bortelaget, ifølge flere på bortelaget som VG har snakket med.

– Det som var verst var sparkene mot hodet på han som lå nede. Det var ikke sånn at de tuppa litt, de tok løpefart og klinte til hodet som om det var en fotball, hevder en lagleder for bortelaget til VG.







Lederen for hjemmelaget ønsker ikke å kommentere denne påstanden (se lenger ned i saken). Laglederen for bortelaget sier han selv ble slått og sparket da han prøvde å forsvare sine egne spillere som alle er i tenårene.

– Det var egentlig ingen forvarsel. Idet dommeren blåser slår de ned hvert fall to-tre av spillerne. Jeg hopper inn for å stoppe dette. Da kommer det en del slag og spark på meg også. Det blir så kaotisk.

Laglederen mener det bare er flaks at det ikke gikk verre.

– Han ene har litt nakkeproblemer, en annen har kraftige smerter i brystet og en tredje i foten. Jeg har fått en del telefoner fra foreldre som er bekymret, sier han og legger til at det går bra med ham.

Laglederen har inntrykk av at dette var en planlagt hendelse. Daglig leder i klubben som spilte på bortebane sier:

– Det var ikke noen få spillere, men en betydelig mengde spillere og andre ungdommer som befant seg på innbytterbenken som gjorde dette. Spillerne og laglederen jeg har snakket med er sjokkert og rystet.

Saken vil bli politianmeldt.

Kampens dommer ønsker ikke å gi en kommentar til VG.

Hjemmelaget hadde ikke en såkalt «Fair play-vakt» «Fair play-vakt»Fra NFFs egne papirer: «For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen.» på sidelinjen. Alle klubber er pålagt å ha en slik «vert» under en kamp.

Info VG-gjennomgang i 2019 I 2019 hadde VG en omfattende gjennomgang av 103 volds- trusselhendelser Norges Fotballforbund (NFF) sitt doms- og sanksjonsutvalg hadde dømt noen for i perioden 2010–2019. Gjennomgangen viste at det var mest vold og trusler i Oslo-fotballen enn noe annet sted i landet. Oslo fotballkrets sto for 39 av 103 volds- og trusselhendelsene. Les hele oversikten fra 2019 her! Obs: Oslo er den desidert største fotballkretsen, og det er dermed naturlig at det er flest volds- og trusselhendelser i perioden 2010-2019.

Operasjonsleder i Oslo Politidistrikt forteller til VG at de ikke har loggført noen politioppdrag i området der fotballkampen pågikk tidligere denne uken.

En av klubblederne i bortelagets klubb forteller til VG at de ikke ringte politiet der og da fordi de følte de måtte flykte fra stedet så fort som mulig.

VG har vært i kontakt med lederen for det andre laget.

– Vi har jobbet med strakstiltak og forebyggende tiltak med barnevernet, politi og NFF Oslo, sier han.

– Vi har koblet på de offentlige instansene som er relevante, og vi kommer til å jobbe forebyggende med dem og iverksette strakstiltak med laget.

Laglederen sier det har vært en god dialog med den andre klubben i etterkant.

– Jeg har ikke noe mer kommentarer før saken er avsluttet hos NFF.

– Har dere bilder eller videoer av hendelsen?

– Vi kommer ikke til å dele noe video eller bilde med pressen om dette her.

– Men dere har?

– Vi har sett bilder som gjør at vi foretar strakstiltak etter det som skjedde.

Onsdag kveld snakket VG nok en gang lederen for laget, for å konfrontere ham med de spesifikke påstandene som har kommet fra bortelaget. Før VG rekker å stille konkrete spørsmål, svarer lederen:

– Jeg kommer ikke til å kommentere dette før det er kommet en konklusjon fra NFF Oslo.

– Vil dere bidra til at NFF Oslo kan behandle saken?

– Ja, vi bistår NFF Oslo.

– Har dere tatt opp dette med foreldrene?

– Ingen kommentar.

– Hva skjer videre med laget?

– Ingen kommentar.

Det er NFF Oslo som saksbehandler alle hendelser i ungdomsfotballen i hovedstaden. Daglig leder Tore Jarl Bråteng bekrefter at de er gjort oppmerksomme på hendelsen i den aldersbestemte kampen mandag kveld.

– Saken er til behandling etter gjeldende regelverk for denne type saker. Det første vi gjør er å innhente redegjørelser fra alle som var involvert. Vi vil basert på det vi mottar av informasjon og fakta behandle saken etter gjeldende regelverk.

Han sier de ikke har anledning til å uttale seg om saken og eventuelle detaljer i den tiden saken er til behandling. Bråteng bekrefter at de har begynt å kartlegge saken.

– Det gjør vi snarest mulig fra første henvendelse. Det er riktig at flere av våre medarbeidere har vært i dialog med de berørte lagene etter at vi ble varslet om hendelsene.

Kommunikasjonsrådgiver Kamilla Karlsholmen Hauge opplyser at politiet foreløpig ikke har mottatt noen anmeldelse. Ifølge en av klubblederne til bortelaget vil en politianmeldelse først foreligge da saken er ferdig behandlet hos NFF.

