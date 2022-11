1 / 8 forrige neste fullskjerm

Uventet helt reddet Tyskland: VM-håpet større etter livsviktig scoring

AL KHOR (VG) (Spania – Tyskland 1–1) Verdensmesteren fra 2014 er i trøbbel igjen, men en sen scoring av innbytter Niclas Füllkrug (29) øker sjansen for å unngå nok et mageplask.

– For en lettelse, skriver den tyske storavisen Bild etter at ett poeng ble reddet.

For med et nytt tap ville et japansk poeng mot sluttspillsklare Spania være nok til å sende Tyskland ut allerede i VM-gruppespillet for andre gang på rad.

Etter Costa Ricas 0–7-fadese mot Spania virket en mulig seier over japanerne for god til å være sann, som en luftspeiling forkledd som en frodig oase midt i ørkenen.

Den imidlertid reelle gavepakken så ut til å bli kastet, begravd og forlatt i ørkenteltet noen mil nord for Doha, da den spanske superinnbytteren Álvaro Morata sendte Spana i ledelsen.

Info VG-børsen: Spania-Tyskland SPANIA (4-3-3): Unai Simón 6 Dani Carvajal 5

Rodri 5

Aymeric Laporte 6

Jordi Alba 6 Gavi 6

Sergio Busquets 7

Pedri 7 Ferran Torres 4

(Alvaro Morata) 6

Marco Asensio 5

Dani Olmo 6 TYSKLAND (4-2-3-1): Manuel Neuer 5 Thilo Kehrer 5

Niklas Süle 4

Antonio Rüdiger 6

David Raum 6 Leon Goretzka 7

Joshua Kimmich 6 Serge Gnabry 5

Ilkay Gündogan 3

Jamal Musiala 8 BB Thomas Müller 3 Vis mer

Da svarte Tyskland-sjef Hansi Flick med et trippelbytte. Det var imidlertid ikke Bayern München-stjernen Leroy Sané som sto frem og reddet tyskerne, men den 29 år gamle Werder Bremen-spissen Niclas Füllkrug.

I det som kun var hans fjerde landskamp satte han inn sitt andre landslagsmål – et mål som må sies å være betydelig viktigere enn 1–0-scoringen mot Oman i privatlandskampen før VM-start.

Spanias suverene målforskjell gjør at tyskerne skal få det tøft med å passere spanjolene. De bør dermed håpe at Spania tar minst ett poeng mot Japan i siste kamp. I så fall vil det trolig holde å slå Costa Rica.

Spanjolene var flere klasser bedre enn Costa Rica i første kamp, og var også nærmest da Dani Olmo hamret til før det var spilt syv minutter. Manuel Neuer slo ballen i tverrliggeren og ut.

I andre enden holdt Spania-målvakt Unai Simón på å tabbe seg ut da han spilte ballen rett i føttene på Serge Gnabry, men slapp med skrekken.

Tyskerne jublet intenst da Antonio Rüdiger fikk nettkjenning like før pause, men scoringen ble annullert for offside av VAR.

Etter pause scoret altså spanjolene først, før tyskerne reddet et viktig poeng. Nå er det helt åpent før siste runde, som spilles torsdag kveld klokken 20.00.