NY EIER?: Jim Ratcliffe og Ineos har levert et nytt bud på Manchester United.

The Times: Ineos og Ratcliffe overbyr Qatar-sjeik i kampen om United-eierskap

Ifølge engelske The Times er milliardæren Jim Ratcliffe og Ineos i førersetet til å bli nye eiere av Manchester United.

Tidligere i april besluttet Glazer-familien – nåværende eiere av klubben – å gå videre med salget i en ny budrunde, den tredje så langt.

Flere engelske medier melder at Glazer-familien skal ha satt en prislapp på 6 milliarder pund for klubben. Sent fredag kveld skal Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al Thani ha kommet med et bud i overkant av 5 milliarder pund.

Lørdag hevder The Times at Jim Ratcliffe og Ineos skal ha levert et bud som er nærmere prislappen Glazer-familien har satt, og samtidig høyere enn budet fra Qatar.

Det er ikke gitt at det blir et 100 prosent salg av klubbens aksjer, eller om kun deler av klubben blir solgt.

Ifølge The Times er Ratcliffe kun ute etter å kjøpe de 69% av klubben som eies av Glazer-familien.

Avisen skriver videre at Glazer-familien vil velge sitt foretrukne bud i løpet av de neste 10 dagene - og at de utvalgte vil ha periode med forkjøpsrett på klubben.

I utgangspunktet ble det varslet at planen var å komme i mål med salgsprosessen innen utgangen av inneværende Premier League-sesong, men ifølge BBC er tidsrammene allerede sprukket.