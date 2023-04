Raser mot dommer etter tap: − Klareste røde kortet du kommer til å se

(Liverpool – Tottenham 4–3) Diogo Jota sikret Liverpool seieren dypt inn i overtiden på Anfield – men ifølge Spurs-sjef Ryan Mason burde portugiseren vært sendt av banen.

– Helt ærlig, det er sannsynligvis det klareste røde kortet du kommer til å se på en fotballbane, sier Tottenhams midlertidige manager Ryan Mason til BBC etter kamp.

Han sikter til en situasjon i kampens 81. minutt – der senere matchvinner Diogo Jota var oppe med en høy fot og traff Oliver Skipp i ansiktet.

Portugiseren fikk kun det gule kortet fra dommer Paul Tierney, og videodommer så ingen grunn til å gjøre om på avgjørelsen. Skipp forlot banen kort tid etterpå med et sår i pannen.

– Jeg trenger en forklaring. Han setter motstandere i fare, Skipp må sy sting, og Jota scorer mål når han ikke burde vært på banen engang, oppsummerer Mason.

Etter kampslutt måtte Jota svare på hvorvidt han burde fått det røde kortet:

– Det er ingen bra takling, men jeg treffer ballen og han lener hodet litt ned. Jeg så at dommeren skjønte at det ikke var med vilje og at det bare er sånn fotball er, sier Jota til BBC.

Jota var ikke den eneste som slapp unna et mulig rødt kort på Anfield. Tidlig i første omgang satte nettop Skipp knottene rett i ankelen til Luis Diaz.

Hoveddommer Tierney valgte å la spillet fortsette, og heller ikke VAR mente Tottenham-spilleren skulle få det røde kortet.

– Jeg synes ikke det er rødt kort. Skipp tar ballen først og så treffer han Diaz. Det ser vi ofte på en fotballbane, men Jota-situasjonen krysser av alle boksene for et rødt kort, sier Ryan Mason til Viaplay om denne taklingen:

Men Tottenham-sjefen får lite støtte fra Viaplay-ekspert Pål Andre Helland.

– Det at VAR ikke går inn her og anbefaler rødt kort på Skipp ... da er det bare å legge ned hele dritten. Det er total ansvarsfraskrivelse. Hvis de ikke tar denne her, så er det bare å legge ned VAR. Da er det ikke vits å ha det, var dommen fra Pål Andre Helland i Viaplay-studio.

Jürgen Klopp er langt mer reservert om de to situasjonene enn sin kollega Mason:

– Jeg så ikke at Jota traff Skipp, men jeg så jo at han var skadet da han forlot banen og tenkte «det må ha vært Diogo som gjorde det», sier Klopp til Viaplay.

Tyskeren sier videre at han ikke så situasjonen med Skipp og Diaz tidligere i kampen, men kom med et syrlig stikk til dommer Tierney:

– Jeg ville ikke vært overrasket om han unnlot å gi Tottenham rødt kort, og istedenfor ga det til oss, han liker å gjøre det, sier Klopp til Viaplay

Liverpool-sjefen sikter til 2–2-oppgjøret Tierney dømte i desember 2021 da Harry Kane unnslapp det røde kortet, men Andy Robertson ble utvist.

– Vi var kanskje heldige i dag, men det hadde hjulpet oss forrige gang han dømte om Tottenham ble redusert til 10 mann, oppsummerer Klopp.

