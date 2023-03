Kommentar

Det er best å fokusere på det som er bra med denne troppen

TØFFE KAMPER: Landslagssjef Ståle Solbakken har tatt ut 26 mann til møtene med Spania og Georgia.

ULLEVAAL STADION (VG) Du skal lete godt for å finne en uttaksbom i den siste troppen til Ståle Solbakken – kanskje med unntak av Aron Dønnum.

Det blir litt som da Vålerenga-bohemen Trond Hoftvedt gikk sakte over banen for å ta et innkast på Brann stadion.

«Må du ta alt, Trond?» mer sa enn spurte dommeren der Hoftvedt beveget seg sakte over på den andre banehalvdelen mens han helt rolig svarte, slo sakte ut med armene, som for å peke på lagkameratene:

«Se hva jeg har’a ...»

For det er dette, denne gjengen på 26 spillere, Solbakken og Norge har, med alle sine styrker og svakhetene. Og svakhetene er som de pleier - en keeper som ikke spiller kamper og noen midtstoppere som spiller for få kamper.

Det er lite å gå gjort noe med på kort sikt. På lang sikt må det gås nok en runde for å finne ut hvorfor den tidligere stopper-nasjonen Norge knapt nok har en midtstopper av kaliber i de store ligaene.

U21-sjef Leif Gunnar Smerud har et poeng når han nevner «rondo», firkant og «spill uten mål» over tid som en grunn til at det ikke lenger utdannes internasjonalt gode midtstoppere.

Du kan legge til «kunstgress-spill» over tid - så har du noen av grunnene til at nasjonen med kjemper som Bratseth, Berg, Johnsen og Hangeland ikke lenger har midtstoppere av topp-topp klasse.

Vi skal også huske på at midtstopper-rollen har endret seg veldig de siste årene, en stopper skal fortsatt være rask og sterk, rydde unna i eget felt. Men han eller hun skal også ha like gode ferdigheter med ball i beina, være like fotballklok, som en midtbanespiller.

Leo Skiri Østigård har kommet seg til en av de beste klubbene i Europa, den suveren ligalederen i Italia. Men han spiller knapt en kamp. Stefan Strandberg er i oppkjøring med Vålerenga. Kristoffer Ajer spilte mye en stund, men har nå vært mest på benken, i tillegg spiller han stort sett back/stopper i en treer i Brentford.

I sum kan dette være et problem for Solbakken, som er en typisk «fire bak»-trener. Og Norges landslagssjef vet at både Østigård og Strandberg liker seg i midten, der de har oversikt, ikke ut mot kantene av banen.

At Norge har en keeper som ikke spiller klubbkamper er ikke noe nytt. Det er nær en regel, og den ligger helt tilbake til Erik Thorstvedt og dagens keepertrener Frode Grodås - som begge var ute av klubblag i store deler av landslagskarrieren sin, men spilte likevel glimrende på landslaget.

Så Ørjan Håskjold Nyland står kampene mot Spania og Georgia, Norge kommer til å spille med fire bak - disse to tingene er ikke noe poeng i å diskutere mer, uansett om jeg hadde ønsket meg en femmer bak, med Sander Berge i midten, mot Spania 25. mars.

Nei, det er bedre å fokusere på det gode i denne landslagstroppen, og det er at Norge på midtbanen og helt fremme, både har formspillere og noen av de beste herrene en landslagssjef kan ønske seg akkurat nå.

Fredrik Aursnes har vært glimrende i Benfica, Martin Ødegaard er blant Premier Leagues beste spillere, Alexander Sørloth har scoret mange mål i La Liga - og Erling Braut Haaland holder snittet med en scoring per kamp oppe.

Kanskje kunne Aron Dønnum utgjort en forskjell.

Det er den eneste spilleren jeg savner, spesielt siden det ikke akkurat er overflod av gode kantspillere i denne troppen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.