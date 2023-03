BRAGD: Kristian Malt Arnstad kunne juble etter at Anderlecht sendte Villarreal ut av Conference League.

Arnstad hjalp Anderlecht til kvartfinale – knallsterk borteseier mot Villarreal

(Villarreal – Anderlecht 0–1, 1–2 sammenlagt) Kristian Malt Arnstad (19) ble byttet inn og hjalp Anderlecht til å hale i land en knallsterk borteseier mot Villarreal. Det ga kvartfinale i Conference League.

Etter 1-1 i den første kampen var Villarreal – som var i Champions League-semifinale forrige sesong – klar favoritt, men Islam Slimani ga Anderlecht ledelsen i det 73. minutt med scoring i åpent mål på innlegg fra Michael Murillo.

Arnstad ble byttet inn mens målet ble VAR-sjekket, og han var med på å tette igjen det siste drøye kvarteret pluss tilleggstid.

Villarreal hadde mange store sjanser, men fikk ikke ballen i mål bak en god og heldig keeper Bart Verbruggen.

I det 20. minutt fikk målvakten hjelp da Zeno Debast reddet Samu Chukwuezes skudd på streken, mens Villarreal-kaptein Gerard Moreno skjøt i tverrliggeren rett før pause.

Fantomredning

I det 55. minutt ga Verbruggen en unødvendig retur på et langskudd, men leverte en fantomredning da Moreno skjøt på returen.

– Jeg måtte gjøre den redningen, for jeg greide ikke å håndtere langskuddet. Jeg er stolt av laget. Vi har veldig godt samhold, sa Verbruggen.

På overtid reddet han igjen med en beinparade da innbytter Jackson Nicolas kom til skudd inne i målgården.

Anderlecht kunne også hatt flere mål. Tidlig i 2. omgang misset keeper Pepe Reina på et hjørnespark, men Michael Murilo beinet ballen over tomt bur.

Velde også videre

Arnstad er ikke eneste nordmann som er kvartfinaleklar i turneringen, men den eneste som fikk spilletid torsdag. Kristoffer Velde var ubenyttet reserve da Bodø/Glimts overmenn Lech Poznan vant 3-0 borte mot Djurgården og 5-0 sammenlagt.

Gustav Wikheim startet for Djurgården, mens Fredrik Ulvestad fikk et langt innhopp da Sivasspor tapte 1-4 for Fiorentina og 1-5 sammenlagt.

Øvrige kvartfinalister er AZ Alkmaar, Brasel, Gent, Nice og West Ham. Sistnevnte knuste AEK Larnaka 4-0 hjemme og 6-0 sammenlagt.