NÆRMER SEG SERIESTART: VIF-trener Dag-Eilev Fagermo og sportssjef Joacim Jonsson samarbeider i Vålerenga.

«Tøffe diskusjoner» mellom VIF-toppene

VALLE (VG) Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (56) og sportssjef Joacim Jonsson (48) innrømmer at de har en spesiell dynamikk i arbeidsforholdet.

– Vi diskuterer hver dag. Det gjør vi. Jeg sier ikke at vi er uenige hver dag. Men si at vi er uenige annenhver dag, i hvert fall, om hvordan vi skal ha det. Når vi går ut fra kontoret, er vi enige. Og hvis vi ikke er enige da, blir vi enige på telefonen et par timer etterpå. Samarbeidsformen har ikke vært noe problem, sier Jonsson til VG etter tirsdagens trening på Intility Arena.

Mandag 10. april serieåpner Vålerenga borte mot Aalesund. Fagermo tok over som trener for tre år siden. Det har gitt plasseringsrekken 3–7–6. Selv om ambisjonene er høye, mener Fagermo at stallen ikke er god nok til å ta seriegull i år heller.

– Vi diskuterer hele tiden. Veien blir til mens man går noen ganger. Det har det kanskje blitt for oss også, at vi har avklart ting underveis, forteller Jonsson.

– Hva går uenighetene ut på?

– Det er alt fra hvilke spillere vi skal få inn, hvilke typer, hvilken alder et cetera. Så vi kan ha diskusjoner der, men jeg opplever det som sunt. Dag-Eilev vil gjerne ha skandinaviske spillere. Det er ingen hemmelighet. Men nå har vi hentet Vitinho. Så henter vi kanskje Babou Seye, en afrikansk spiller. Det tror jeg kan være med på at vi tenker nytt, også.

VIF-LEDER: Joacim Jonsson er sportssjef i Vålerenga.

Den tidligere Fredrikstad-direktøren tilbrakte flere år på TV som meningssterk ekspert på norsk fotball før han ble ansatt som sportssjef i Vålerenga for nøyaktig ett år siden.

I ly for en kald mars-vind i Norges hovedstad har Jonsson nettopp sett VIF-treningen blitt avsluttet med det svensken mener er en unik spillertropp.

– Vi har en så verdifull stall nå at det er på nippet til at vi må låse inn spillerne her. Vi har 12 mann på landslagssamlinger. I en optimal verden kan man vel alltid tenke at man kanskje skulle hatt inn en etablert spiller til, og gjort det litt mer «safe», men det er en litt «sky is the limit»-tropp.

3. mars tapte Vålerenga 0–3 i en treningskamp mot nyopprykkede Brann. Det bidro til misnøye blant supporterne, og det forstår Jonsson.

– Vi har levert ujevnt i oppkjøringen. Jeg er ikke blind. Vi har ikke levert tilfredsstillende ut fra kvalitetene vi har. Men vi har trent bra, så jeg ser ikke grunnen til det. Så er det spørsmålet om vi kanskje skulle hatt en (etablert spiller) til inn, men det blir det ikke, med all sannsynlighet.

– Du var tabloid som ekspert. Hvilket terningkast vil du gi overgangsvinduet deres?

– Det stenger på fredag. Så vi får summere opp da.

JOBBER MYE: Jonsson forteller at det har vært tre ekstreme måneder med jobb både for han og andre i Vålerenga for å sette sammen en best mulig tropp og lag.

– Du sier at «sky is the limit» for spillerstallen. Hva er «limiten» rent sportslig for stallen denne sesongen?

– Man ønsker alltid å kjempe om Europa. Klubben har det i strategiplanene. Det er ikke noe å legge skjul på at Bodø/Glimt og Molde har et kvanteforsprang med tanke på økonomien. De har erfarne, brede staller. Det har ikke vi. Vi har en ekstremt ung stall. Vi har seks 06-gutter 06-gutterSpillere som er født i år 2006. i stallen. Vi er fullstendig unike i Skandinavia. Så må de spille også, naturligvis, de unge guttene.

– I forbindelse med ansettelsen din i fjor uttalte du at du skulle ha en stall på plass 1. april i år som var god nok til å ta medalje – og deretter ville titlene renne inn.

– Ja, det vil dem. Titlene vil komme til Vålerenga.

– Men er stallen god nok til medalje i år?

– Ja, ja. Den er god nok. Men vi er nok litt avhengig av at vi kommer inn i en flyt, i og med at vi har en ung stall. Kanskje skulle vi ha «safet» og hatt en litt mer rutinert spiller til, men det er noen latterligere priser ute og går i norsk fotball nå. Det er spinnvilt.

– Når jeg spør Dag-Eilev om han har en stall som er god nok til å ta medalje, hva tror du han svarer?

– Han svarer ja på det. Han har ikke noe valg. For vi har det, sier Jonsson og gliser.

VIF-LEDER: Dag-Eilev Fagermo er trener i Vålerenga.

På motsatt side av hovedtribunen kommer Fagermo til intervjuet med VG. Han begynner å le da han blir gjenfortalt at Jonsson proklamerte at årets stall skulle være god nok til å ta medalje, før titlene ville renne inn.

– Ha-ha. Hva sa han til det nå da? spør Fagermo etter å ha vippet ned et av setene på Intility Arena, hvor klubben jobber for å få flere publikummere på kampene jobber for å få flere publikummere på kampeneI fjor hadde Vålerenga et snitt på 8669 betalende tilskuere på hjemmekampene..

– At dere har en stall som er god nok til å ta medalje.

– Sa han det, ja. Ja, vi har ikke satt noen mål enda. Det skal vi gjøre i neste uke. Da har trenere, ledere og ikke minst spillere en målsetningsdebatt.

– Syns du dere har en stall som er god nok til å ta medalje i år?

– Jeg vil ta den debatten med alle. Jeg har ikke lyst til å legge føringer på de andre i klubben. Men jeg har ikke kommet hit for å bli nummer seks og syv.

– Per dags dato. Hva kan du få til med denne troppen?

– Du er på målsettingen hele tiden. Du er veldig hard på det.

– Jeg må ikke være det. Det er ikke så viktig.

– Nei da, men jeg sier bare at jeg vil diskutere med de andre. Jeg sier til deg at jeg er litt usikker selv på hvor vi står. Det er jeg ærlig på. Molde og Bodø/Glimt ser sterke ut. Bak der er det mulig å være med.

– Hvordan opplever du samarbeidet med Jonsson?

– Det opplever jeg veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med Joacim. Jeg syns han er veldig flink. Han er flink fotballfaglig, og det er viktig for en sportssjef inn mot trenerteamet, sier Fagermo og fortsetter:

– Men det er riktig, det. Vi er kanskje ikke helt enige. Vi må ha diskusjoner, tøffe diskusjoner, på akkurat det der. Nå har vi hentet en brasse, da. Men jeg må bli litt flinkere til å åpne meg.

Han bekrefter at han primært ønsker spillere med erfaring fra Skandinavia.

– For vi har bommet på noen spillere. Da har vi ikke sjekket referansene. Du kan se spilleren i «huet og ræva», men det er ikke alltid du finner ut hvilket menneske det er, og om det passer her. Det er det som gjør det vanskelig å hente fra områder hvor det er vanskelig å sjekke. Det er det som gjør at jeg er skeptisk til det.

– Hvordan ser du på situasjonen i Vålerenga nå med tanke på presset fra omgivelsene?

– Press vil det alltid være her. Det skal det være i en klubb som Vålerenga. Vi hadde en veldig dårlig kamp mot Brann. Det hørtes ut som at vi hadde rykket ned. Det jeg sa på trenerkontoret her, er at da jeg hører omgivelsene, selv om jeg ikke er på sosiale medier ... Og sosiale medier jo litt skummelt da for der kan én mene noe. Men jeg også føler det da.

– Supporterne er like uenige som vi da. Hvis det ikke er et resultatkrav som trener her, er det noe gærent. Det er riktig at det skal være det.

– Føler du at supporterne skjønner hvordan dere jobber og hva dere er på vei mot?

– Det er et godt spørsmål. Det må jeg si. Det lurer jeg også på noen ganger. Jeg skal møte supporterne på torsdag. Det gjør vi alltid før seriestart. Da får jeg kanskje temperaturen på det. Hvor gode er Vålerenga per dags dato? Det spørsmålet stiller mange seg. Det stiller vi også. Det skal jeg innrømme.

Tidligere i mars gikk kaptein Stefan Strandberg ut i Dagsavisen og hevdet at klubben ikke hadde oppfylt lovnadene han skal ha fått da han signerte for klubben i fjor. Lovnader som handlet om å sette sammen et sterkere lag enn Strandberg mener de har fått til.

– Det må du ta med Stefan, men vi har kanskje den mest spennende troppen i norsk fotball. Men det er ikke en tropp som nødvendigvis vinner. Den vinner ikke Eliteserien i år. Det tror ikke jeg heller. Selv om jeg ikke skal være defensiv, svarer Fagermo.

– Men troppen kan gjøre det hvis vi får jobbe videre med alle disse talentene. Nå har vi 16 mann på landslag. Det er eksepsjonelt bra. Det er ingen andre som har det. Hvis det blir tid til at de utvikler seg videre her, kan det bli veldig bra, sier VIF-sjefen og minner om at stopperen Henrik Heggheim (21) er signert på lån fra Brøndby etter uttalelsene fra Strandberg.

– Hvordan opplever du arbeidsforholdene i klubben her? Joacim sier han har hatt tre tøffe måneder med arbeidsmengde og press fra omgivelsene.

– Arbeidsforholdene mine?

– Ja, med tanke på det du har lyst til å utrette.

– Nei, det er jo. Altså, det er jo som jeg sa da jeg ble ansatt: Vålerenga skal jo vinne og de skal gjøre det med egenutviklede spillere og spille underholdende fotball. Det er jo ambisiøst, men ... Vålerenga vinner jo aldri. Det har de ikke gjort med meg heller. Vi har blitt bedre. For vi er rundt fem i snitt. Vålerenga er normalt åtte i snitt. Og vi har langt flere unge spillere.

– Så der er vi blitt mye bedre. Så har vi solgt spillere for over 100 millioner. Så vi har gjort noe riktig. Men vi er langt ifra å vinne, og det er det som teller til slutt, erkjenner VIF-treneren.

Fagermo mener at VIF trenger «mer stabilitet», blant annet ved at økonomien forsterkes, for å kunne utfordre klubber som Glimt og Molde. I fjor gikk Vålerenga 42 millioner i underskudd.

