Robbie Fowler blir trener i Saudi-Arabia.

Fowler tar over klubb i Saudi-Arabia

Liverpools tidligere storscorer Robbie Fowler (48) er ansatt som hovedtrener i saudiarabiske Al-Qadsiah. Laget holder til på nivå to.

Al-Qadsiah la torsdag ut et bilde av Fowler som signerer kontrakten iført et klubbskjerf. Detaljer rundt ansettelsen ble ikke oppgitt, men ifølge lokale medier har engelskmannen skrevet under for én sesong.

Fowler var i sin tid blant de beste spissene i Premier League. Han scoret 183 mål på 369 kamper over to perioder i Liverpool. Han har også vært innom Leeds og Manchester City.

Hittil har ikke 48-åringen lyktes like godt som trener. Han har ledet klubbene Muangthong United (Thailand), Brisbane Roar (Australia) og East Bengal (India).

Sist sesong endte Al-Qadsiah på 11.-plass i Saudi-Arabias nest øverste divisjon. Laget rykket ned fra toppligaen i 2021.

