Marerittminutt ødela for Norge: − Pinlig

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Skottland 1–2) Rotete norsk forsvarsspill ødela festkvelden på Ullevaal. Nå må trolig Norge belage seg på Nations League for å komme til EM.

Erling Braut Haaland hadde scoret på straffe og Norge virket å ha full kontroll.

Så begynte marerittet. Rotete forsvarsspill ga Skottland 1–1 som en gavepakke. Minuttet etterpå plasserte John McGinn inn 2–1 og spolerte festen for de over 25 000 på Ullevaal.

– Det er jo så pinlig det her, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter kampen gikk de norske supporterne slukøret hjem, mens skottene koste seg med å synge navnet til Erling Braut Haaland, vel vitende om at Skottland er på god vei til EM.

Det så lenge så lyst ut for Norges del.

Da Erling Braut Haaland ble revet ned i feltet, og dommer pekte på straffemerket, sto jubelen i taket.

Haaland gikk frem selv og gjorde ingen feil. En iskald straffe ned i hjørnet, utagbar for Angus Gunn i gjestenes mål.

Fram til dette hadde det vært litt feriestemning på nasjonalarenaen. To lag som virket å være noe mette etter en lang sesong. Alexander Sørloths heading var den eneste sjansen av betydning fra den første omgangen. Den var derimot stor.

Like før pause ropte de norske spillerne på rødt kort da Haaland ble revet ned av Jack Hendry med en hel banehalvdel foran seg. Dommer nøyde seg med gult.

– Han burde blitt sendt rett i garderoben, mente TV 2s Jesper Mathisen.

Haaland hadde for øvrig åtte ballberøringer i den første omgangen og var stort sett usynlig.

– Du må skaffe deg riktig vinkel og slå pasningen når Haaland stikker. Han stikker uansett, men det er trangt. Folk på Ullevaal sier sikkert nå at det går så sent, planløst, men prøv selv. Det er ikke så lett. Dette er internasjonalt nivå, sa Kjetil Rekdal i VGs sending.

I den andre ble han et større uromoment for skottene. Det gjorde også at det åpnet seg rom for de andre norske spillerne. Både Alexander Sørloth og innbytter Sander Berge fikk gode sjanser som kunne doblet Norges ledelse.

25 791 tilskuere fikk se et Norge som hadde full kontroll på et tamt skotsk lag. Så snudde Skottland alt på ett minutt.

Først var det Leo Østigård som var ubesluttsom i eget felt. Ballen havnet hos Lyndon Dykes som plasserte ballen bak en utrusende Nyland.

Rett etterpå: John McGinn med et flott skudd i det lengste hjørnet. Kampen var snudd. Ullevaal-publikummet kunne ikke tro det de så.

I stedet for å snike seg opp i ryggen på skottene, står Norge nå med ett poeng fra sine første tre kamper. Mye tyder nå på at Ståle Solbakkens menn må via Nations League for å komme seg til EM i 2024.

