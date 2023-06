Kommentar

Det tok for lang tid, Smerud

NÆR, MEN IKKE NÆR NOK: Kaptein Erik Botheim og det norske U-landslaget.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud fikk ikke vist fram det beste av Norge før i den siste av seks omganger under U21-EM. Derfor må han og Norge reise hjem etter gruppespillet.

Det var morsomt å se på Norge den siste drøye halvtimen mot Italia. Da satte Leif Gunnar Smerud på ballspillere med teknikk og tempo. En etter en kom de inn - Oscar Bobb, Antonio Nusa og til slutt Osame Sahraoui. Og italienerne fikk i nærheten av panikk når motstanderen deres plutselig sto der med spillere som på mange områder er like gode som dem.

Det ga én scoring, fra kaptein Erik Botheim på Nusas glimrende forarbeid. Og det var ganske nær en scoring til også, men tiden rant til slutt ut for både Norge og Italia, som måtte se Sveits går videre sammen med puljevinner Frankrike.

Kom byttene for sent? Kanskje. Sånt er enkelt å si når du står der med fasit i hånd og Norge mangler en fattig scoring til å gå videre. Men på meg virker det som kampplanen til Smerud fungerte ganske godt: Først skulle Norge holde unna, slite ut italienerne med fysisk spill - før «småtassene» skulle settes inn.

Smerud ville blitt genierklært om laget hans hadde scoret en gang til. Men kampen mot Italia gjør at Norge kan gå med hode delvis høyt hevet, etter å ha skapt fem store målsjanser - og vunnet 1–0 over et godt italiensk lag.

Likevel - Norge er ute. Det ble ingen utslagningskamp, som det ble det i 1998 eller i 2013. Og grunnen mener jeg ligger i åpningskampen: Det ble sagt før turneringen at kampen mot Sveits var nøkkelen - noe som viste seg å være riktig.

To keepertabber ødela den kampen, så ærlige må vi være. Toppidrett er brutalt, også for 21-åringer, og Smerud og teamet hans var ikke heldig med keepervalget, det er fakta.

At det ble tap mot Frankrike, puljens beste lag, det kunne vi tålt ved poeng mot sveitserne.

Så når det skal summeres til slutt - så ble Sveits-kampen avgjørende. Norge røk ut med minst mulig margin (færrest scorede mål av tre lag med lik poengsum og målforskjell) - nøyaktig det samme ble Drillos VM-lag fra 1994 kjent for. Også under EM i 2000 røk Norge på en fattig scoring.

Norges Fotballforbund, og Ståle Solbakken, må selvsagt ta det positive med seg fra dette mesterskapet, som er at keeper Kristoffer Klaesson har mye av det som skal til for å gjøre ham til en A-landslagskeeper, at stopperne Henrik Heggheim og Jesper Dalland mangler noe, men besitter også kvaliteter.

Fremover, totalt sett, har Joshua Kitolano, som egentlig ikke var i troppen, vært den beste spilleren. Det var han som gikk foran da Norge slet mot Italia i 1. omgang. Og som skrevet før: Det er kantspillere her som A-landslaget og Ståle Solbakken må få testet ut, spillere som kan være gull verd ved foring av Erling Braut Haaland i årene som kommer.

Antonio Nusa har noen drible-egenskaper som er ganske sjeldne, Oscar Bobb har fart og teknikk, Emil Konradsen Ceide har fart og fysikk, og Ousame Sahraoui er en voldsom dribler.

Han klarte det nesten på egen hånd, ved en anledning, å drible seg nesten inn i Italias mål.

Men bare nesten.

Som resten av Leif Gunnar Smeruds U-landslag.

Og dermed er Norge ute.

Det samme er Smerud.

Det har vært - interessant ...

