BLE HVILT: Erling Braut Haaland var med til Danmark på tirsdag, men nordmannen hvilte mot FC København i Champions League.

Guardiola friskmelder Haaland til Liverpool-matchen

MANCHESTER (VG) Etter å ha hvilt en sliten muskulatur mot FC København tirsdag kveld skal Erling Braut Haaland (22) være klar til å vise seg frem på Anfield søndag ettermiddag.

Kunngjøringen delte Guardiola med VG og andre medier på en pressekonferanse på Manchester Citys treningsfelt før majoriteten av innbyggerne i Manchester kunne ta helg.

15 mål på ni Premier League-kamper gjør Haaland til overlegen toppscorer. De siste dagene har unggutten trent ved anlegget til regjerende seriemester City, som ligger seks mil fra tradisjonsrike Anfield i Liverpool. Nå ser Guardiola frem til å ta med seg Haaland til Merseyside-møtet med de siste års store tittelrival. Sist sesong var det bare ett poeng som skilte lagene – i de lyseblås favør.

– Vi må huske på at forrige sesong kunne ikke Erling spille mange kamper på rad. Bernardo Silva var også trøtt (mot FCK), men nå føler de seg bra og er klar til søndag, sier Guardiola.

City kommer til stormatchen som Premier Leagues eneste ubeseirede lag etter syv trepoengere og to uavgjorte på ni matcher. Likevel leder Martin Ødegaards Arsenal med ett poeng på Haaland og lagkameratene. Liverpool sliter på sin side stort.

Jürgen Klopps mannskap er foreløpig ikke i nærheten av å være tittelutfordrere. Bare to seirer på åtte matcher har sendt seriemesteren fra 2020 ned på en 10. plass – 13 poeng bak City.

– De har alltid vært den største tittelutfordreren for oss og de vil alltid være det, sier Guardiola.

– Selv med starten deres denne sesongen?

– Ja.

– Hvorfor?

– På grunn av kvaliteten de har. Hadde det vært fem kamper igjen, hadde jeg sagt at Liverpool ikke kunne tatt igjen Arsenal. Men alt kan fortsatt skje, mener City-manageren.

Mens Haaland har scoret 15 seriemål, inkludert tre hat trick, har Liverpool-stjernen Mohamed Salah (30) bare to nettkjenninger så langt denne sesongen. I stedet er det brasilianske Roberto Firmino som er rødtrøyenes toppscorer med seks mål på syv Premier League-opptredener.

– Disse spillerne har alltid scoret mål, og vil alltid gjøre det. Noen ganger sliter de kanskje litt, gjerne fordi laget ikke er på sitt beste, men disse typene er alltid «der». Det er unødvendig å si at Salat ikke kommer til å score mål. Han scorer alltid, og vil alltid gjøre det, sier Guardiola.

Hans trenerkollega er glad for at Firmino er i flytsonen for tiden.

– Bobby er i veldig god form. Jeg er veldig glad for ham. Det er åpenbart ikke den beste tiden for laget vårt, men det hjelper at gutta vet hvor målet står. Vi må bare fordele målene litt på de ulike kampene, uttalte Liverpool-manager Klopp på sin pressekonferanse fredag ettermiddag.

– For Erling er greia at han kombinerer så mange ting. Hans avslutningsegenskaper er åpenbart eksepsjonelle, men han beveger seg veldig smart. Det gjør ham vanskelig. Totalpakken gjør ham spesiell, mener tyskeren.

Søndagens oppgjør vises på Viaplay. Avspark er klokken 17.30.