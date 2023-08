EKS-LANDSLAGSSPILLER: Mathias Normann spilte på den norske midtbanen sammen med Martin Ødegaard.

Mathias Normann klar for klubb i Saudi-Arabia

Mathias Normann er ferdig i Russland. Nå fortsetter han karrieren i saudiarabiske Al-Raed.

– Jeg hadde håpet at han hadde valgt en annen vei ut av uføret i Russland. Det må jeg innrømme, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

Al-Raed ligger sist i den saudiarabiske Pro League etter to kamper. Normann er klubbens fjerde signering fra europeisk fotball denne sesongen.

– Det er et kontroversielt valg på mange måter, men samtidig ikke så overraskende med tanke på hvilke type spillere som går dit nå. Det er jo alle slags typer spillere i alle mulige land, og spillere som man har et forhold til gjennom mange år på TV, de største stjernene og ambisiøse spillere i sin beste alder, sier Solbakken.

Denne sommeren har det vært en rekke stjernespekkede overganger til klubber i Saudi-Arabia. Oljestatens investeringsselskap (PIF) har tatt kontroll over fire av dem: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr og Al-Hilal.

Klubben fra Buraydah i Saudi-Arabia er ikke en av klubbene som er eid av saudiarabernes statlige investeringsfond.

– Det saudiarabiske fenomenet har kommet for å bli, og det er noe vi må forholde oss til. Det er ikke noen internasjonal boikott av Saudi-Arabia i den internasjonale idretten heller, så det er ikke noe som formelt tilsier at han ikke kan tas ut på landslaget, hvis det er neste spørsmål, sier landslagssjefen.

KONTROVERS: Mathias Normann fikk mye tyn da han valgte å spille for klubber i Russland på tross av krigføringen mot Ukraina.

Mathias Normann har vært uaktuell for det norske landslaget så lenge han hadde russisk arbeidsgiver, men landslagssjef Ståle Solbakken åpnet tidligere denne måneden for at det kunne være en vei tilbake – med forbehold om «hva han sier og gjør».

Nå er det altså klart at karrieren fortsetter i Saudi-Arabia.

– Det er ikke noe jeg personlig er glad for, at han valgte den løsningen. NFF, Lise (Klaveness) og jeg må fortsatt jobbe for at fotballen skal være renest og penest og kjempe for internasjonal fotball basert på menneskerettigheter. Samtidig er det et bredere spørsmål enn som så.

– Det er lett å fordømme, og det er også vanskelig å forstå hans valg med tanke på det han vært gjennom. Så får Mathias selv forklare hvorfor, og så tenker jeg at Saudi-Arabia har kommet for å bli.

27-åringen fra Svolvær begynte sin profesjonelle karriere i Bodø/Glimt. I 2019 signerte han for Rostov, før han gikk på lån til Norwich City i Premier League i 2021/22-sesongen.

I 2022 uttalte han at han var forberedt på kritikk da han valgte Dinamo Moskva som sin nye klubb, kun måneder etter at han uttalte at han «så klart ikke ville tilbake til Russland».

Tidligere denne måneden ble det klart at Normann forlot Dinamo Moskva, angivelig som følge av droneangrepene i landet. Ifølge Sport Ekspress vurderte klubben å gå til rettssak.

– Han forlot landet i forbindelse med droneangrepene mot Moskva City. Med henvisning til disse angrepene forlot han landet av sikkerhetshensyn. Vi er ikke enige i hans standpunkt, sa Pavel Pivovarov til Sport Ekspress.

Mathias Normann har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser søndag ettermiddag.