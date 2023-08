Kommentar

Krisen har bare én løsning. Han må gå.

I beste fall kan det komme noe godt ut av sirkuset rundt den spanske fotballpresidenten, en stjernespiller og et kyss.

«You must remember this. A kiss is just a kiss», lyder en av tidenes mest kjente strofer («As Time Goes By», fra filmklassikeren Casablanca).

Men i saken som har skapt et astronomisk konfliktnivå, ser vi tydelig hvordan et kyss kan handle om så uendelig mye mer.

Det som utspiller seg i kjølvannet dreier seg egentlig om strukturelle forhold, partiarkiets posisjon og fotballspillende kvinner som har fått nok av å la seg kue av eldre menn med makt.

På en enda bredere front handler det om kvinners rett til å bli tatt på alvor når de melder fra om noe de opplever som over streken. Det går også ut på at et kollektiv tar ansvar og reagerer.

Det hele begynte altså med at Spania akkurat hadde vunnet VM. I feiringen etterpå valgte presidenten å kysse stjernen Jennifer «Jenni» Hermoso på munnen. Det ga hun først uttrykk for at ikke var frivillig, før en pressemelding skulle brannslukke det hele.

Men nå er vi tilbake til at Hermoso opplever seg utsatt for et overtramp, mens presidenten står hardt på det motsatte.

Resten er en suppe som involverer den spanske regjeringen, et forsøk på å få spansk fotball suspendert av Uefa, en leder som tviholder på makten - og først og fremst et stadig sterkere press mot Rubiales. Nå nekter de spanske landslagsspillerne å representere landet før 46-åringen er ute.

Vondt ble verre for presidenten da påtalemyndigheten innledet en etterforskning mot ham. Som om temperaturen ikke var høy nok fra før, skal moren hans ha valgt å sultestreike i protest mot behandlingen av sønnen.

Realksjonene har vært kraftige etter kysset. Her holeder en kvinne en plakat under kampen mellom Atletico Madrid og Rayo Vallecano, til støtte for Jenni Hermoso.

Men det er ikke Luis Rubiales som er offeret her. Han er en innflytelsesrik fotballtopp, og bildene av det som skjedde peker sterkt i retning av at han handlet invaderende og misbrukte posisjonen sin.

Noen vil sikkert mene at saken er overdimensjonert i mediene. Det er også et faktum at det har skjedd veldig mye rart i Fifa som tidligere har fått skli gjennom. Men fortidens feil gjør det ikke mindre riktig at en ofte utskjelt organisasjon viste mot ved å suspendere Rubiales, som også er visepresident i Uefa.

Hvis vi skal forstå hvorfor denne saken blitt så enormt stor i offentligheten, er vi nødt til å ta historien og maktforhold over tid med i det store bildet.

Menn styrer fotballen og har alltid gjort det. Det var bildene av Lise Klaveness og alle slipsene på Fifa-kongress var et tydelig eksempel på.

Kvinnenes kamp for egen posisjon springer ut av at hvor tydelig de er blitt nedprioritert over tid, en urett blant andre Ada Hegerberg har vært opptatt av å ta.

Selv om det er mye igjen å rette opp, har vi sett en positiv utvikling rundt interesse og anseelse.

Årets VM ble en stor suksess, og derfor er det på mange måter synd at kysset så til de grader har fjernet oppmerksomheten fra Spanias store bragd på banen.

Men det er jo nødvendig å knuse egg om du vil lage omelett. Trolig er det nettopp ved å ta en så offentlig kamp som denne, der man ikke lar mannen med makt sette premissene, at det er mulig å vise vei i vellinga og bekjempe partiarkiets paternalisme.

Fortsatt vet vi ikke sikkert hvor det hele ender.

Det vil være en fallitterklæring dersom Luis Rubiales rir av stormen og står igjen som seierherren.

Men i skrivende stund er det umulig å se en annen løsning enn at presidenten må gå.

Luis Rubiales er under hardt press.