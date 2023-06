Kommentar

Trøim på stram line

FERDIG: Dag-Eilev Fagermo.

Hvor mye bør mannen som styrer pengesekken blande seg inn i Vålerengas sportslige valg og supporternes reaksjoner på avgjørelsene?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er et problem for norsk fotball at regler og realiteter ikke nødvendigvis befinner seg på samme banehalvdel.

Temaet har vært diskutert mange ganger, men det har aldri dukket opp noen god løsning på maktforholdet mellom selve klubben og de som sørger for at den flyter økonomisk.

Nå er det slik at den sportslige klubbledelsen ofte vil ha mye mer makt på papiret enn når det kommer til stykket.

I Vålerenga har spenningsfeltet mellom Tor Olav Trøims pengestrøm og klubbstyrets veivalg lenge vært interessant. Hverken her eller i andre klubber med samme modell er det lett å vite hvordan de egentlige beslutningene blir landet. Men det er all grunn til å anta at bildet ikke utelukkende er så enkelt som «dualmodellen» tilsier. Norsk fotball styres nok en anelse naivt.

Tor Olav Trøim er Vålerengas «rike onkel».

Dualmodellen bygger på at den sportslige ledelsen i klubben har den sportslige makten, uten at rike onkler skal mene stort om strategiske veivalg på banen.

Etter regelverket er det klubbstyret som skal avgjøre hvem som får være trener, hvilke spillere som passer inn og hvordan den sportslige planen skal være.

Men ofte sendes altså regningen for moroa et helt annet sted.

En slik tankegang forutsetter en verden der kapitalister er veldig glad i å gi bort noe, uten å få nevneverdig innflytelse i retur. Slik er det svært få rikinger som er skrudd sammen.

Trolig er mye mer reell makt i pengefolkenes hender enn NFFs regelverk tilsier, og ikke minst i Vålerenga har dette temaet vært betent.

Det vakte oppsikt da Trøim i fjor ordla seg på en måte som ble tolket som en fredning av Fagermo, noe som i i tilfelle ville vært utenfor hans mandat.

Nå angriper samme Trøim supporteres feiring av at Fagermos tid som VIF-trener til slutt ble terminert. Han mener det ikke det sto noe særlig respekt av at Klanen ropte «ut med Fagermo» før valget var tatt.

Det er selvsagt Trøim i sin fulle rett til å mene, og han kan gjerne også oppfordre til heiing fremfor mishagsytringer.

Men det forblir et relevant spørsmål, så lenge norsk fotball er organisert som den er, hvor aktiv profil klubbers rike onkler bør ha rundt viktige veivalg. Her er det flere som tidvis opererer på en stram line, og det gjelder også Trøim.

I Vålerenga er det vanskelig å kritisere konklusjonen som ble trukket, uansett hvem som egentlig bestemte hva bak lukkede dører.

Dag-Eilev Fagermos prosjekt fikk både tålmodighet og penger, men resultatene over tid sto rett og slett ikke i samsvar med Vålerengas ambisjoner.

Det ble til slutt så tomt for energi og så tynt med poeng at konklusjonen ga seg selv: Treneren måtte ut, selv om det slett ikke bare er han som er å klandre for tingenes triste tilstand.

Det betyr derimot ikke at alle Vålerengas problemer er løst, etter så mange år med mismatch mellom forventninger og fangst.

Et av problemene har vært spennvidden mellom å være en klubb som utvikler unge spillere og en som lykkes umiddelbart-

Her er vi raskt tilbake til spørsmålet om hvem som egentlig skal bestemme noe slikt.

De som formelt er valgt, eller han som i realiteten kan styre klubbens økonomi som et trekkspill?