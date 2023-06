SLUTTER: Amund Skiri trekker seg i Aalesund FK

Etter AaFK-ansettelsen: Amund Skiri går på dagen

Han regnes som en klubblegende i Aalesund. Amund Skiri (45) trekker seg med øyeblikkelig virkning etter at AaFK tirsdag ansatte Christian Johnsen som ny hovedtrener i klubben.

– Vi tar Amunds valg til etterretning. Han var tydelig skuffet over at han ikke ble valgt, og han mente det ikke var mulig å fortsette i klubben etter det som skjedde. Han var lojal mot AaFK, men nå er han ikke motivert for å fortsette. Det er trist, men det er hans valg, sier styreleder Gunnar Haagensen til Sunnmørsposten.

Skiri har ikke svart på VGs henvendelse.

Han scoret det avgjørende målet på straffe da klubben i 2009 vant sin første tittel med seier over Molde i cupfinalen på Ullevaal. Skiri spilte også på laget som vant NM-gull i 2011. Han 480 kamper for AaFK, men har også vunnet seriegull med Vålerenga.

Amund Skiri har siden 2018 jobbet som trener og spillerutvikler i Aalesund. Sist hadde han ansvaret for andrelaget.

Aalesund offentliggjorde tirsdag at Christian Johnsen blir klubbens nye trener etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken tidligere i sesongen.

Sunnmørsposten skriver at Skiri var en av fire kandidater til jobben.

– Det har vært en grundig prosess, og det var viktig at det var nettopp det. Han har ambisjoner om å være trener i eliteserien, og det blir han sikkert, for han var kvalifisert for jobben. Det var et vanskelig valg, sier AaFKs styreleder, Gunnar Haagensen, til avisen.

