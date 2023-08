Kommentar

Sånn skal det gjøres, Norge

HOLDT UNNA: Elin Rubensson og Anna Sandberg jubler med lagvenninnene etter en ny råsterk seier.

Sverige kjørte over Japan i en time og er i VM-semifinale, mens NFF er i gang med en «brutal» VM-evaluering. Hva tenker Hege Riise nå?

Det var mulig å ryste Japan. Men da må man prøve.

Trolig hadde Norge tapt uansett. Sverige har litt flere kvaliteter, mer erfaring fra store kamper og et tryggere grunnspill. Men så stor forskjell er det ikke og mange av de norske styrkene er de samme.

Problemet var at det norske laget bare i små øyeblikk prøvde å utnytte dem.

Sverige fylte opp på høyresiden, angrep knapt på den venstre. Norge gjemte nesten bort sitt store angrepsvåpen Caroline Graham Hansen, Sverige gjorde maks ut av Kosovare Asllani.

BLE EN NEDTUR: Hege Riise i forkant av møtet med Japan, det som endte med tap 1–3.

Sverige våget å holde i ballen, Norge ville ikke ha den. Norge lot Japan få ro til å bygge opp spillet, Sverige brukte fysikken på midten og vant ballen tilbake hele tiden. Norge lot sin beste gjenvinningsspiller på midten, Frida Maanum, sitte på benken, mens en annen taklingsterrier, høyreback Thea Bjelde, sjelden fikk vist frem sine offensive egenskaper.

Norge la seg i forsvar, Sverige presset høyt, fikk dødballer og utnyttet duellkraften. Midtstopper-storscorer Amanda Ilestedt kranglet inn det første målet, før det hadde iherdige Stina Blackstenius skutt utenfor helt alene med keeper, etterpå endte Asllanis vakre avslutning på innsiden av stolpen.

1–0: Amanda Ilestedt er på rett sted og setter inn 1–0, hennes fjerde VM-mål.

Sverige herjet før pause og burde ledet med mer enn ett mål. I 2. omgang fortsatte presset, ny corner, ballen opp i en stresset japansk hånd og 2–0 fra 11 meter.

Svenskene orket ikke å holde intensiteten oppe de siste 20–25 minuttene, og de var veldig heldige som slapp unna med bare en japansk redusering. Men den voldsomme intensiteten den første timen ble avgjørende, Sverige blir igjen i minst fire dager til.

Det norske laget er hjemme. Fotballpresident Lise Klaveness sier til NRK at den pågående evalueringen skal være «brutalt ærlig». Et av punktene bør handle om inngangen til 8-delsfinalen mot Japan, den største norske kampen på mange år.

1 / 2 UTRØSTELIG: 19 år gamle Maika Hanamo, som spiller i svenske Hammarby, var oppløst i tårer. Mens hennes lagvenninner feiret, brukte den svenske venstrebacken Jonna Andersson (30) tid på å trøste sin motstander (neste bilde). Sveriges venstreback Jonna Andersson trøster Japans unge høyreback Maika Hanamo. forrige neste fullskjerm UTRØSTELIG: 19 år gamle Maika Hanamo, som spiller i svenske Hammarby, var oppløst i tårer. Mens hennes lagvenninner feiret, brukte den svenske venstrebacken Jonna Andersson (30) tid på å trøste sin motstander (neste bilde).

Det er greit å prioritere defensiv trygghet, men var det riktig å ligge så dypt, knapt uten ønske om å angripe: Hvilket signal gir det egne spillere? De fleste hører hjemme i toppklubber Europa rundt og er større stjerner enn sine japanske motstandere, men foran dette oppgjøret ble de indirekte fortalt at «Japan er rett og slett for gode for oss».

I NFFs strategiplan for perioden 2020–25 var det mer offensive takter:

«A-kvinner: Kvalifisere til EM- og VM-sluttspill i perioden – og ta medalje i minst ett av dem. Kvalifisere til OL 2024.»

Det er noe som ikke rimer mellom disse ambisiøse målsettingene og det som har skjedd på banen siden 2017, da bærebjelker som Solveig Gulbrandsen, Trine Rønning og Ingvild Stensland var borte. Evalueringen må finne ut hvilke forventninger man egentlig har til kvinnelandslaget.

Dersom femårsmålsettingen skal oppnås, må altså Norge både spille i OL neste sommer – og ta medalje i EM i 2025. Det er nok ytterst få som tror på noen av delene.

Det er bare to europeiske OL-billetter, i tillegg til vertsnasjonen Frankrike. Veien dit går via Nations League, som spilles for første gang på kvinnesiden denne høsten. Norge skal møte Frankrike, Østerrike og Portugal i hjemme- og bortekamper.

Første bud: Gruppen må vinnes. Men det er mer: Det vil være fire vinnere i Nations Leagues A-sluttspill Nations Leagues A-sluttspillFavoritter i de tre andre Nations League-gruppene: England og Nederland, Sverige og Spania, Tyskland og Danmark. – og disse spiller semifinaler (én kamp) i februar. De to som går til finalen får OL-plassene. Dersom Frankrike blir en av finalistene, havner OL-billetten hos vinneren av kampen om tredjeplassen.

Det er ikke en umulig oppgave for Norge, men i øyeblikket føles det litt naivt å tro på det. Ingenting tilsier at det blir norsk OL-deltagelse for første gang siden 2008.

Skal det være håp, må laget i hvert fall lenger frem på banen og gi det et skikkelig forsøk.