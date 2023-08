Kommentar

Det var et gufs fra fortiden

OVER OG UT: Ingrid Syrstad Engen og Norge var sjanseløse i 8-delsfinalen mot Japan. Men burde de vært det?

Hege Riise skulle løfte det norske landslaget. Etter ett år er spørsmålet om Norge har kommet noen vei i det hele tatt.

På banen har de rygget. Langt tilbake, så langt at det nesten ikke var mulig å komme seg opp og frem og til en VM-kvartfinale.

Norge gikk videre fra gruppen. Riktignok var den svak, riktignok med en del flaks, men helt krise var det ikke.

8-delsfinaletap mot et sterkt Japan er heller ingen fiasko. Måten det skjedde på er ikke så langt unna.

Det er mulig dette hadde gått galt uansett, det er fare for det, men det føles som vi ikke fikk et skikkelig svar på det. For å sette det på spissen: Det hadde nesten vært bedre å tape 0–4 og i hvert fall gjort et ærlig forsøk.

Isteden ble det et gufs fra fortiden. Norge la seg i forsvar og ble der helt til de måtte frem. Det var den taktiske tilnærmingen som gjorde at Norge til slutt ble innhentet og mange ganger rundspilt av de beste for 15–20 år siden. Det var derfor toppfotballsjef Nils Johan Semb til slutt ville forsøke noe nytt da han hentet inn Martin Sjögren i 2016.

Han skulle utvikle spillet fremover på banen og fikk Norge til en VM-kvartfinale, men mislyktes totalt i to EM. Riise dro Norge tilbake til «gamle dager», og det er litt vanskelig å tro at det er denne fotballen som skal gi nye norske fremganger. NFF tar sikkert en runde til på det, her blir det ny evaluering og det er garantert spillere som har sine meninger. Har Hege Riise nok offensive ideer?

HVA NÅ? Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, Norges to store stjerner, etter VM-avskjeden.

«Vi skal irritere de beste og av og til slå dem», var noe av det første Hege Riise meldte da hun tok over. Det var ikke mye som irriterte Japan, og det var heller ikke mye som tydet på at dette skulle bli et «av og til»-øyeblikk.

En trener må prøve å få det beste ut av eget lags styrke. Hva fryktet Japan mest? Ingen blir overrasket om svaret var Caroline Graham Hansen og duellkraften i lufta.

Hva tenker Graham Hansen etter en kamp som denne? Hun er en verdensklassespiller, det skjer noe omtrent hver gang hun får ballen fremover på banen, men IKKE når hun får den på egen banehalvdel. Hun kom seg fri noen ganger, første gang endte det med 1–1 ved Guro Reiten, hun startet angrepet da det holdt på å bli 2–2 ved Karina Sævik og hun rykket seg fri da Sævik var centimetere unna redusering.

FIKK JAPANSK BANK: Hege Riise ble utmanøvrert av japanske Futoshi Ikeda.

Norge fikk knapt utnyttet sin offensive hodestyrke før det var for sent. Lange, uvinklede fremspill mot en tapper Román Haug og stoppere som tar ut dybde og har kontroll på situasjonen? Hva ville Norge få ut av det? Først da Reiten ble dratt litt tilbake og brukt sin presise innleggsfot og Norge kastet innpå mer luftstyrke ble det kaotisk i det japanske forsvaret. Måtte Norge vente så lenge?

Frida Maanum, en av forrige sesongs beste i verdens kanskje sterkeste liga, kunne altså ikke brukes fra start i 8-delsfinalen i VM. Hun er en spiller for de store anledningene, hamrer ballen i mål i Arsenals Champions League-kvartfinale mot Bayern München, men Norge greier ikke å utnytte hennes løpsstyrke og gjennombruddskraft i sin aller største kamp.

Isteden ble Ingrid Syrstad Engen dratt ned slik at Norge hadde fem i forsvar og veldig lang vei til mål.

Det pekes på billige baklengsmål, på det uheldige selvmålet som ga 0–1, på Bøe Risas feil som ga 1–2, men Norge ber liksom litt om det også. Og skyld ikke på Bøe Risa, det blir for billig. Når laget blir liggende så langt bakpå er det en risiko for at slike feil skjer. Det er veldig dumt å gjøre dem så nær eget mål.

Når Norge ikke har spillere med tryggere grunnteknikk, går det galt til slutt, og akkurat dét høres ut som et NFF-prosjekt som sikkert er i gang allerede.

Denne kritikken kan kanskje kalles etterpåklokskap. Norge hadde muligens fått juling uansett. Men dette er klokskap:

«Norge kan by på superstjerner, men ingen samhandling. Japan har beskjedne, undervurderte spillere, men perfekt harmoni i laget. Det siste pleier å vinne,» skrev The Athletics anerkjente «taktikk-guru» Michael Cox foran kampen.

Mer rett er det vanskelig å få.