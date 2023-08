FORLATER HAMKAM: Rasmus Wiedesheim-Paul er tilbake i Rosenborg.

Rosenborg henter spiss tilbake fra utlån

Rasmus Wiedesheim-Paul hentes tilbake fra utlånet i HamKam for å demme opp i Rosenborgs angrepsrekke.

Det opplyser Rosenborg på sine nettsider fredag.

Wiedesheim-Paul har spilt ni kamper og scoret ett mål for HamKam i Eliteserien denne sesongen, men etter at det ble klart at Ole Sæter mister helgens kamp mot Haugesund, blir Wiedesheim-Paul hentet tilbake til Trondheim.

– Vi ønsker å takke Rasmus for tiden i HamKam, han er en fin fyr som har vært profesjonell hele veien og en spiller vi ønsker alt godt, sier HamKam-trener Jakob Michelsen i en uttalelse.

Tidligere har Rosenborg lånt ut Oscar Aga til Fredrikstad, og fredag ble det kjent at Aigon Sadiku spiller for Start ut sesongen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post