F: F for FFK og Færøyene. Fredrikstad-spillerne jubler etter 2–1-scoringen til Jóannes Bjartalíd.

Fredrikstad tok over tabelltopp etter overtidsscoring – færøysk tomålsscorer

(Skeid – Fredrikstad 1–2) Tabelljumbo Skeid så ut til å ryste Fredrikstad, men tre minutter på overtid greide ikke Grefsen-laget å stå imot presset.

Færøyene er virkelig i dytten om dagen. Onsdag ble KÍ Klaksvík historiske da de var det første laget fra Færøyene noen gang som sikret gruppespill i en europeisk klubbturnering.

Fredag dunket Jóannes Bjartalíd inn sin andre scoring for kampen da han headet inn et perfekt løftet innlegg fra Ludvik Begby halvveis inn i overtiden.

– Det var helt fantastisk. Det er en fantastisk følelse. Jeg er tom for ord, sier Bjartalíd til TV 2 etter kamp.

Overtidsscoringen gjør at Fredrikstad topper Obos-ligaen med ett poeng ned til opprykksrival Kongsvinger.

Skeid kunne med det ene poenget krype vekk fra siste plass, men det forblir med fem poeng til Bryne på trygg plass, med én kamp mindre spilt.

Fredrikstad-spillerne jubler etter 1–0-scoringen til Jóannes Bjartalíd.

Etter nesten en måned uten fotball på Norges nest øverste nivå var sommerferien over da Skeid tok imot Obos-ligaen 2023s eneste ubeseirede lag, Fredrikstad.

Det var Fredrikstad som kom best i gang på underlaget med gummigranulat (ikke kokos) med en målscorer fra en nasjon i fyr og flamme.

Skeid-spillerne omfavner hverandre etter Simen Kvia-Ekeskogs 1–1-mål.

Jóannes Bjartalíd fra øygruppen i Nord-Atlanteren sendte Fredrikstad i en 1–0-ledelse med et skudd i lengste kryss fra ti meter – en skikkelig suser.

Like før hvilken utlignet Simen Kvia-Egeskog for Skeid da han testet lykken fra utenfor sekstenmeteren. Skuddet var hardt, men et mål Håvar Jensen i FFK-buret burde ha forhindret.

Etter et voldsomt FFK-press gjennom hele annenomgang, måtte Skeid til slutt gi tapt da Bjartalid headet inn 2–1 tre minutter på overtid.