Hareide opprørt etter skandalescene i Malmö: – Ødelegger gleden av sporten!

(Malmö FF–Union Berlin 0–1) Malmö-trener Åge Hareide (69) var meget forbannet på Union Berlin-fansen som sørget for at torsdagens Europa League-oppgjør måtte stoppes i 25 minutter.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er egentlig ikke i posisjon til å bedømme noen, jeg er bare trener for et lag. Men det her ødelegger spillet for meg. Jeg har vært med i 50 år, og dette ødelegger gleden av sporten for alle. Det er ekkelt at dette kan skje i et moderne samfunn og at man gjøre dette mot fotballen, sa en tydelig forbannet Hareide på pressekonferansen etter kampen.

Han var selvfølgelig skuffet etter at hans Malmö FF gikk på et surt nederlag i Europa League-møtet med Union Berlin torsdag kveld. Men det som ble den store «snakkisen» var selvfølgelig de stygge scenene som oppsto i det 57. minutt på stillingen 0–0. Union Berlin-supporterne, som var samlet bak det ene målet, kastet bluss og fyrverkeri inn på banen og rundt på tribunene.

TYDELIG FORBANNET: Åge Hareide var ikke nådig etter møtet mellom Malmö FF og Union Berlin.

Kampen ble stoppet i 25 minutter. Da spillet omsider kom i gang igjen gikk det 12 minutter før Sheraldo Becker sendte bortelaget opp i ledelsen som holdt helt ut.

– Det er merkelig at UEFA kan stoppe kampen så lenge. De måtte jo kunne ta en beslutning mye raskere. Det verste var at vi hadde momentum og jaget. Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt med hvordan det ble håndtert, sa Hareide.

Malmö spilte med én mann mer på banen i én omgang etter at Andras Schäfer ble utvist for Union Berlin på overtid i første omgang. Nå står Hareides mannskap med null poeng på tre kamper.

– Det er bare noen dager etter hendelsen i Indonesia der mennesker døde, man burde tenke på det. Jeg vet at tyskere er bra folk, men de oppførte seg ikke bra i dag, dundret Hareide og henviste til tragedien der 125 mennesker mistet livet på Kanjarun Stadium sist lørdag.

Han henvendte seg også til journalistene på pressekonferansen, spesielt de tyske, og mente de hadde et spesielt ansvar når det kom til å rapportere hva som har skjedd. Lagene møtes i Berlin om en uke. i Mellomtiden skal Malmö FF spilte hjemme mot Värnamo i serien, mens Bundesliga-leder Union Berlin møter Stuttgart på bortebane.

PS! Jo Inge Berget startet for Malmö, og ble byttet ut etter 64 minutter. Julian Ryerson spilte de 74 første minuttene for Union Berlin, mens Morten Thorsby ble byttet inn på overtid.