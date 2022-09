TILBAKE: Erling Braut Haaland var torsdag på plass på treningsfeltet i England ved City Football Academy etter landslagsoppholdet med Norge.

Haaland før Manchester-derbyet: − Skal beskytte meg fra verden

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) tar grep for å ikke bli påvirket av oppstyret etter rekordstarten i England.

Jærbuen har scoret 14 mål på sine ni første kamper for Manchester City. Det gjør Haaland til Premier Leauges største attraksjon før søndagens byderby mot erkerivalen Manchester United, der Erik ten Hag friskmelder en spisstjerne før storoppgjøret.

Daglig mottar klubben en rekke forespørsler om intervjuer, men bare få utvalgte medier får muligheten til å snakke med nordmannen i løpet av en måned. Torsdag satte Haaland seg ned med Viaplay, som viser Premier League i Norge.

– Det var en blytung kamp mot Serbia, men sånn er det. Jeg kan ikke stå her og sutre. Jeg kom inn på treningsfeltet i dag tidlig med energi og klar til å angripe søndagen, sier Haaland til Viaplay etter nedturen i Nations League foran et fullsatt Ullevaal tirsdag kveld som hadde kommet for å se blant annet landets største idrettsstjerne.

Haaland lar seg likevel ikke affisere av oppstyret rundt ham.

– Jeg kjenner egentlig ikke så mye på det. Jeg får det ikke med meg. Jeg har vært på trening, nå er jeg her, etterpå skal jeg tilbake på treningsfeltet og gjøre litt til. Så skal jeg hjem og beskytte meg fra resten av verden, for å si det sånn, forteller Haaland og omtaler det som «hyggelig at folk vil snakke» med ham.

Han har tidligere forklart VG hvordan han setter mobilen i flymodus og gjør seg utilgjengelig i perioder for å ikke bli forstyrret fra å prestere.

På tre år har Haaland gått fra å debutere i Champions League med hat trick for Red Bull Salzburg til storspill i tyske Borussia Dortmund og for pappa Alfies tidligere klubb, City.

22-åringen tror han har fått overført mentaliteten faren hadde som spiller, og takker samtidig for hjelpen utenfor gresset.

– Ja, jeg tror det. Han hjelper meg litt på banen, men jeg tror han hjelper meg mest utenfor. Han styrer og steller. Jeg tror ikke han har en annen jobb nå, faktisk, enn å jobbe for meg. Jeg tror han har en 100 prosent stilling, jeg vet ikke hva du kan kalle ham. Han er faren min, men du kan kalle ham manageren min også. Han hjelper meg utenfor banen. Vi har et godt forhold. Det er det viktigste. Han hjelper meg mye med ting og tang.

Etter noen solfylte sommermåneder er skyene tilbake i vanligvis værharde Manchester. Fredag ettermiddag møtte City-trener Pep Guardiola et 40-talls journalister på klubbens treningsanlegg mens regnet lavet ned utenfor vinduene.

Haalands sjef har ledet laget til fire Premier League-mesterskap de fem siste årene. Denne sesongen ligger de lyseblå på 2. plass, bak ledende Arsenal, mens United-manager Erik ten Hags rødkledde mannskap er på 5. plass – fem poeng bak City.

– Jeg forventer alltid det beste av motstanderne vi skal møte. United kommer fra gode resultater mot gode lag. De er i bra form, sier Guardiola.

– Hvordan er Manchester-derbyet sammenlignet med andre du har deltatt i?

– I Spania er det mer støy i dagene før og etter Barcelona mot Real Madrid, men i Tyskland og her er det perfekt. Her kan vi jobbe, sier 51-åringen.