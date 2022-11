Dette kan være veien videre for Cristiano Ronaldo

Ekspertene er tvilsomme til at Cristiano Ronaldo (37) havner i en europeisk toppklubb, men Chelsea nevnes som en mulighet.

Tirsdag ble det bekreftet Ronaldo er ferdig i Manchester United etter at han nylig kom med skarp kritikk av klubben i et 90 minutters langt TV-intervju.

Dermed er han fri til å gå til ny klubb etter VM.

– Han har kommet i en alder der han ikke behersker de fysiske kravene i internasjonal fotball når det kommer de presspillet. Det er vel derfor han fikk spille så lite i United. Han har ikke nok sprinter i kroppen, men han er fremdeles en god fotballspiller, sier Per Joar Hansen, tidligere landslagstrener.

– Hvor tror du veien går videre for Ronaldo?

– Det lukter litt USA, slik Zlatan Ibrahimovic gjorde. I verste fall blir det en av Gulf-statene som kan betale han nok, en klubb i Qatar eller Saudi-Arabia kanskje. Jeg ser ingen toppklubb i Europa hente Ronaldo i denne situasjonen.

– Hva synes du om det eventuelt blir en overgang til et land fra Midtøsten?

– Jeg blir ikke overrasket over noe, men det hadde vært trist. Går du tilbake i tid gikk Pep Guardiola til Qatar og ble ambassadør der på tampen av karrieren, og vi ser Lionel Messi nå ha en gigantisk sponsoravtale med Visit Saudi. Messi er ferdig for meg, jeg orker ikke se ham igjen, sier Hansen.

Viaplay-kommentator Roar Stokke ser veldig få klubber på høyt nivå som kan passe Ronaldos spillestil og ego. Han mener det i så fall må være et lag som kan mate ham med pasninger og takle å ha ham i garderoben.

– Jeg ser veldig få klubber i den kategorien. Det aller vakreste var om han tok to-tre år og sluttet ringen i Lisboa, for Sporting. Chelsea kan kanskje være en kandidat. De produserer mye, scorer lite og trenger spiller som scorer over 20 mål per sesong, sier Stokke og legger til:

– Det bryter med mye av det manager Graham Potter står for, som vil ha fleksible hardtarbeidende angripere, men hvordan tenker de amerikanske eierne, spør Stokke og tenker på den nye Chelsea-eieren Todd Boehly.

Stokke nevner USA som et alternativ, men kommer med en spenstig tanke om PSG med Lionel Messi, Kylian Mbappé og Neymar.

– Skyter fra hoften og sier det blir en av disse tre (Sporting Lisboa, Chelsea eller PSG). Jeg tror ikke alle garderobene er store nok å håndtere ham, sier Stokke.

Ifølge rykter i engelske medier har Chelsea vært interessert i Ronaldo tidligere.

Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft tror Ronaldo har et ønske om å spille Champions League etter nyttår.

– Han har gjort det til en vane å bryte rekorder. Jeg tenker at han i utgangspunktet vil spiller Champions League en halv sesong. I England er alternativet et Chelsea som har slitt og som kan finne på å si at «vi tar sjansen på å ha ham der i fire måneder, hva har vi å tape?».

Ellers peker Fjørtøft på de ligaene som «alltid blir nevnt» når store, aldrende stjerner er ferdige i europeiske storklubber.

– Det er lett å tenke på USA og MLS (Major League Soccer). Der hadde de nok sett på det som en fantastisk mulighet med tanke på den tiltrekningskraften Ronaldo har, sier Fjørtoft.

PS! For tiden er Ronaldo i Qatar for å spille VM med Portugal. De starter mesterskapet mot Ghana torsdag.