Sendte grisehode-trussel til klubbens styre: − De neste hodene er deres

Sampdoria ligger nest nederst i Serie A og risikerer poengstraff. Nå får klubbledelsen uhyggelige gjenstander i posten.

Den italienske klubben står med kun to seire og ligger helt nede på nest sisteplass med elleve poeng.

Det er ikke populært og lørdag sendte klubben ut en pressemelding der de fordømmer trusler mot klubbens styre. Styremedlemmer ble nemlig sendt en uhyggelig overraskelse lørdag morgen:

Et grisehode lå utenfor klubbens hovedkvarter med tilhørende notat: «Massimo Ferrero, Antonio Romei, de neste hodene er deres».

Politiet skal angivelig ha blitt kontaktet.

«UC Sampdoria uttrykker sterk harme i møte med den alvorlige trusselhandlingen som fant sted i morges ved klubbens hovedkvarter på Piazza Borga Pila», skrev klubben på lørdag.

«Enhver form for angrep på et styremedlem er et angrep på alle medlemmer, på arbeidet deres og på alvoret som følger med stillingen disse har tatt», understreker klubben.

MOTGANG: Sampdoria og Harry Winks, som er på lån i Sampdoria fra Tottenham, har tapt 16 av 23 kamper i Serie A denne sesongen.

Dette er ikke første gang Ferrero trues. I januar fikk klubbeieren og eks-klubbpresidenten tilsendt en kule i posten. Det skal være hans fjerde i samlingen.

Ferrero, som gikk ut av presidentrollen i 2021 etter anklager om økonomisk kriminalitet, har tidligere fortalt Football Italia om brevene:

– Jeg fikk kuler sendt til hjemmet mitt i Firenze for to-tre år siden. De ville drepe meg. Enda en ble sendt til huset mitt i Roma, og nå nylig ankom en kule med trusler mot meg og Garrone (også tidligere klubbpresident), fortalte Ferrero.

Klubben befinner seg nå i økonomisk krise etter at Ferrero avslo et bud på klubben. Med en gjeld på over 1,6 milliarder kroner og manglende ubetalte lønninger øker presset på han og visepresident Romei. En økonomisk avtale for spillere og stab må på plass for å unngå poengtrekk.

Med poengtrekk kan det se enda mørkere ut for Sampdorias overlevelse i Serie A.

