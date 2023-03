Arsenal og Ødegaard skaffet seg luke på tabelltopp

(Arsenal 4–0 Everton) Sean Dyche og Everton holdt lenge Arsenals stjerner i sjakk – men så viste «The Gunners» sin klasse.

Klokken tikket sakte, men sikkert mot 40 minutter på Emirates, uten at noen av lagene hadde skapt store målsjanser.

Men da tok Oleksandr Zintsjenko ansvar:

Ukraineren, som i forrige ligakamp fikk låne kapteinsbindet fra Martin Ødegaard, vandret fra sin venstreback-posisjon, til motsatt side av banen før han på lekkert vis fant Bukayo Saka foran mål.

Engelskmannen banket inn 1–0, og sitt 10. ligamål denne sesongen, fra kort hold.

Og da løsnet det virkelig for hjemmelaget.

To minutter på overtid av den første omgangen ble det smått kaotisk da Ødegaard gikk i bakken og Arsenal ropte på frispark. Dommer Michael Oliver vinket spillet videre – men en uoppmerksom Idrissa Gueye på vei mot eget mål la ikke merke til at Saka og Martinelli jaktet bak ham:

Saka fikk tuppet ballen videre til sin rekkekamerat – og da kunne Martinelli enkelt sette 2–0 og ligamål nummer 10 denne sesongen.

Andre omgang ble en ren sjarmøretappe for vertene – og 20 minutter før fulltid fikk også Martin Ødegaard være med på festen.

Leandro Trossard dro seg fri på venstrekanten og slo inn igjen foran mål. Der ventet drammenseren på å få slutt på syv kampers måltørke – og la på til 3–0.

Ødegaard står nå med ni scoringer i ligaen denne sesongen.

Gabriel Martinelli rundet av målfesten med å prikke inn 4–0.

Seieren, den tredje strake i ligaen, sørger Arsenal for at det er fem poeng ned til Manchester City.

Begge lag har nå spilt like mange kamper, og det gjenstår kun 13 runder.

For Everton og manager Sean Dyche begynner det å se tungt ut i bunnen av tabellen. «The Toffees» vant sine to første kamper under ringreven, men har nå tapt tre strake og ligger på den siste nedrykksplassen.