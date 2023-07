UNITED-KEEPER: André Onana skal vokte buret på Old Trafford.

Onana klar for Manchester United: − Uimotståelig

Manchester United har funnet arvtageren til David De Gea (32) – de røde djevlene henter André Onana (27) fra Inter.

Kameruneren har signert en kontrakt med Manchester United til sommeren 2028. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Å spille i Premier League og for en klubb som United er uimotståelig. Alle parter ville at dette skulle skje, sa André Onana til den italienske sportsavisen La Gazetto dello Sport onsdag.

27 år gamle Onana ble hentet til Inter fra Ajax sommeren 2022. Før det fikk kameruner med seg 214 kamper som keeper for Eredivisie-klubben.

I United gjenforenes han med sin tidligere trener Erik ten Hag, som kameruneren trente under i fem år i Ajax.

– Jeg klarer ikke vente med å starte denne nye, spennende opplevelsen, med en trener som er en mester for meg, fortsetter han.

Er du Norges beste VM-tipper? Spill VM-profeten!

8. juli bekreftet United at David De Gea forlater klubben etter 12 år som førstekeeper på Old Trafford.

– Det kan diskuteres hvem av dem som er den beste keeperen - men for alle som mener at en keeper i 2023 skal ha ferdigheter med ball i beina så blir det mer av det nå, sier Viaplay-ekspert Petter Veland om Uniteds nye keeper.

Onana blir den tredje som signerer for klubben denne sommeren. Mason Mount ble tidligere i juli klar for «The Red Devils», og tirsdag ble det bekreftet at Marcus Rashford forlenger kontrakten med barndomsklubben.