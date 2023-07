FØLGER MED: Tidligere landslagssjef Even Pellerud har stor tro på det norske laget.

Tidligere landslagssjef mener Norge led av angst: − Blir forstyrrelser i hodet

HAMILTON (VG) Even Pellerud er krystallklar på at Sveits ikke er gode nok til å slå Norge. Men da må én ting fjernes fra åpningskampen mot New Zealand.

– Hvis Norge klarer å få bort den angsten de spilte med sist, så tror jeg det er stor forskjell på lagene, sier Pellerud på telefon med VG fra flyplassen i Auckland.

Treneren, som ledet Norge i perioden 1989 til 1996 og 2012 til 2015, har nettopp vært i Wellington for å følge opp en av trenerne til Sør-Afrika.

Pellerud har ansvaret for et mentorprogram i Fifa, og holder i disse dager til i Vancouver – dit han nå er på vei tilbake.

Han fulgte Norges prestasjon mot New Zealand tett, og mener at man ikke kan legge for mye i prestasjonen til Norge.

– Jeg tror vi må huske på at New Zealand overpresterte. De imponerte veldig i forhold til forventningene. Så underpresterte Norge med høye skuldre og en del angst, og ble overrasket over det de møtte, sier Pellerud.

LANG FARTSTID: Even Pellerud har trent mange lag i sin karriere. På landslagsnivå kan man nevne både Norge, Canada og Trinidad og Tobago. Her fra VM i Canada i 2015.

– Hvorfor tror du at det ble slik?

– De hører titt og ofte hvor fantastisk gode de er. Det er mange som er viktige, men så har de i hodet sitt det som skjedde i England i fjor, og det blir litt kryssende tanker. Det blir forstyrrelser i hodet som gjør at de ikke vet hvor de står, og det blir avventende istedenfor aggressivt, sier Pellerud.

Han har sett «angsten» hos flere lag i VM, og bruker Sverige som eksempel. Sverige vant 2–1 over Sør-Afrika på overtid.

– Nå er den kampen over, og jeg tror Norge har tatt grep som gjør at de vil vise seg fra en helt annen side, sier Pellerud.

Han er helt klar på at hvis angsten forsvinner, vil Norge ha få problemer mot Sveits.

– Jeg tror ikke Sveits har nivået inne. Det er stor forskjell på Sveits og New Zealand. Det Sveits gjorde mot et svakt filippinsk lag var ikke imponerende. Jeg tror Norge er et bedre lag – spiller for spiller, sier han.

Se sammendraget av kampen her:

NRKs fotballekspert Elise Thorsnes mener trenerteamet må ta noe av skylden for prestasjonen mot New Zealand, og kommer med sine meninger om hvordan Norge bør spille.

Særlig to spillere skulle hun sett i andre posisjoner.

– Engen blir for alene på midtbanen. Man må spille med to sittende, få Reiten ut på kant og Maanum i en «tierrolle» «tierrolle»Offensiv midtbane, bak spissen. , slik som i klubb, sier Thorsnes til VG.

– Da føler jeg at man allerede får mer ut av tre fantastisk gode spillere. Så er det flere spillere utpå der som må fungere sammen, fortsetter hun.

KLAR I TALEN: NRKs fotballekspert vet hvordan hun ville satt opp laget før kampen mot Sveits.

Landslagssjef Hege Riise forklarer hvorfor hun heller bruker Reiten og Maanum i indreløperposisjoner.

– De har spilt indreløpere på landslaget siden august, og har gjort det veldig bra begge to. Det kler Norge å ha dem der. De setter opp fine posisjoner og har relativt frie roller, sier Riise til VG.

Hun forsikrer at det norske laget har tatt grep etter fiaskoen mot New Zealand og at avstander har stått høyt på prioriteringslisten.

– Det ble store avstander mellom oss. Vi ble statiske. Det har vi snakket om. Vi har sett på bilder og jobbet med det på trening. Vi skal se et mer samlet Norge, og det er det som skal til for å få gode relasjoner offensivt og defensivt, sier Riise.

KLARE: Hege Riise og Ada Hegerberg under mandagens pressekonferanse i VM-byen Hamilton, om lag 12 mil sør for Auckland.