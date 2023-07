BYTTER KLUBB: Sondre Langås etter Viking-overgangen.

Viking bekrefter: Henter midtstopper fra Ranheim

Midtstopperen Sondre Langås (22) har skrevet under for Viking.

Siddisene bekrefter overgangen på egne hjemmesider. Langås har signert en kontrakt ut 2027.

– Dette er veldig stort for meg. Jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på et nytt steg i karrieren. Jeg føler Viking er en veldig bra match for meg og et veldig riktig valg. At de vil ha meg, er ganske stort og kult. Jeg nølte ikke med å komme hit, sier Langås til Vikings hjemmesider.

Langås kommer fra spill i Ranheim. Tidligere har han også spilt for Namsos og Stjørdals-Blink. Ifølge Adresseavisen skal Langås ha vært ønsket av Rosenborg, men 22-åringen valgte altså spill for Viking.

Midtstopperen er spilleklar fra 1. august, da åpner det norske overgangsvinduet.

