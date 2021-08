BRANN-TRIO: Daglig leder Vibeke Johannessen, styreleder Birger Grevstad og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Brann-styret nektet å svare på spørsmål etter krisemøte

BERGEN (VG) Etter lange diskusjoner på Brann Stadion møtte styrelederen pressen tirsdag ettermiddag for en orientering. Der ble det uttrykt tillit til daglig leder Vibeke Johannesen (46).

Det er gått én uke siden 12 Brann-spillere sjokkerte egne klubbledere, supportere og øvrige medlemmer av Fotball-Norge med et nachspiel på Stadion med syv damer til stede. I etterkant startet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep

Tirsdag var klubbledelsen samlet for et krisemøte om situasjonen sammen med blant andre Nina Gundersen Sandnes i advokatfirmaet Kluge. Klokken 17.30 møtte styreleder Birger Grevstad (67) og daglig leder Vibeke Johannesen (46) mediene som i flere timer hadde ventet utenfor.

– Jeg vet dere er interessert i om vi har tillit til Vibeke. Jeg kan si at vi står sammen og jobber med denne saken sammen. Vi er veldig sammensveiset om dette. Det er veldig viktig for oss å gjenreise tilliten til hele Bergen. Vi ber om forståelse for at klubben er i en krevende situasjon, sier Grevstad.

Flere ble overrasket over at det ikke kom noe nytt fra Brann-toppen, utover at han uttrykte tillit fra styret til Johannessen.

– Utrolig skuffende

Kristoffer Barmen (27) og Mikkel Andersen (32) ble sist uke enige med hovedtrener Eirik Horneland om å ikke trene eller spille kamper inntil videre.

De to er ikke under etterforskning av politiet, men begge var med på nachspielet. Brann-ledelsen har opplyst at de nå vurderer hvilke sanksjoner de skal komme med overfor spillerne som har brutt klubbens reglement.

– Vi klarte å grave oss et jævlig stort hull i en stor kollektiv gruppe. Det er utrolig skuffende. Det er tungt for meg å stå her, fortalte Barmen til Bergensavisen sist uke.

Grevstad og Johannesen ville ikke si noe som helst om mulige sanksjoner eller hvordan de vurderer saken tirsdag ettermiddag.

– Det er vanskelig å svare på alle spørsmål. Vi trenger tid fremover for å bearbeide alt som skjer på en grundig måte. Styremøtet er avsluttet, men vi har kontakt med alle styremedlemmene resten av kvelden og uken. Styret og administrasjonen vil jobbe tett sammen i denne saken, sier Grevstad.

IKKE I AKSJON: Kristoffer Barmen var med på festen sist uke, men ikke på kampen mot Sanderfjord søndag kveld. Foto: Marit Hommedal, NTB

Spørsmål ved Johannessen

Parallelt har det blitt stilt spørsmål ved Brann-ledelsen. Etter 3–2-seieren over Sandefjord søndag kveld ville ikke styreleder Grevstad uttrykke tillit til daglig leder Johannessen etter den foreløpige behandlingen av saken.

– Det kan jeg ikke svare på nå, sa Grevstad til VG.

– Hva synes styret om ledelsens håndtering av saken så langt?

– Det tar vi med styret. Vi må få alle ting på bordet, sa styrelederen.

Johannesen jobbet på sin side videre med situasjonen.

– Jeg føler tillit fra styret og har fokus på å løse oppgavene som daglig leder i en klubb som er i en veldig stor krise, fortalte Johannesen til VG i går, mandag.

Etter møtevirksomheten tirsdag, sier hun følgende:

– Vi har fremdeles mange store oppgaver foran oss. Jeg er glad for at jeg har et så kompetent styre å samarbeide med. Det som er viktig nå, er at vi jobber godt sammen for Brann. Jeg er stolt og takknemlig over innsatsen til alle de ansatte som i denne situasjonen vier hele sin tid til Sportsklubben Brann.

DAGLIG LEDER: Vibeke Johannessen har vært daglig leder i Brann siden 2014. Foto: Marit Hommedal, NTB

Noen av reaksjonene mot henne kommer som en følge av at hun torsdag i forrige uke sa at det var en sak Brann var ferdige med.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Johannesen til BT torsdag 12. august.

Mandag 16. august sa hun følgende til VG:

– Vi har aldri lagt saken død. Vi har jobbet med saken døgnet rundt for å komme til bunns i den enorme mengden informasjon og detaljer. Vi sa vi skulle diskuterte det internt og finne ut hvilke tiltak vi skulle gjøre.

Samtidig fortalte hun at hun første gang fikk skjermbilder av rykter om et mulig seksuelt overgrep allerede tirsdag kveld i forrige uke. Samme kveld skal hun ha blitt kontaktet av faren til en av jentene som var på nachspielet.