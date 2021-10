forrige







fullskjerm neste GOD: Mohamed Salah var en nøkkelspiller for Liverpool nok en gang. Her feirer han etter straffemålet som sørget for seier. 1 av 5 Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

Spinnvill CL-kamp: Salah reddet Liverpool med straffescoring

(Atlético Madrid – Liverpool 2–3) I en kamp som hadde det meste av drama, ble Mohamed Salah Liverpool-helten i sin europacupkamp nummer 100.

Av Camilla Vesteng

– Det var en «crazy» kamp. Som vi forventet. Hjemme er de sterke, supporterne deres er også sterke. Og de har kvaliteter i angriperne, sa Liverpool-keeper Alisson Becker etter kampen på TV 2.

Og gjestene jublet først. Allerede etter åtte minutter var Salah på farten og sørget for en målgivende pasning. Ved første øyekast kunne det se ut som nok et Salah-mål, men James Milner styrte lærkula i mål forbi Atlético-keeper Jan Oblak, til høyre for keeperen.

Og før Liverpool-jubelen hadde lagt seg, så la Trent Alexander-Arnold inn, ballen gikk til Roberto Firmino, så via en Atletico-spiller og ut til Naby Keita. Han dro til og tok ballen på volley og klinket den i mål. Dermed sto det 0–2 etter 13 minutter.

– Dette målet er det bare å nyte, sa Petter Myhre på TV 2s sending etter kampen.

Liverpool har vunnet sine tre kamper i gruppe B og har ni poeng, og mer eller mindre begge hendene på rattet på vei til finalespillet. For nærmest er Atlético Madrid og Porto med fire poeng.

Det så ut som en festaften for gulkledde Liverpool-spillere. Klopp klappet og smilte i treningsdress og med caps, mens Atletico Madrid-trener Diego Simeone fortvilet slo ut med armene.

Liverpool hadde gitt seg selv et godt utgangspunkt for revansj, etter at Atlético Madrid sendte dem ut av Champions League i åttedelsfinalen i mars i fjor.

Griezmann sentral

Men Simeone var kledd for fest. Selv om slipset hang litt slapt i noen minutter.

For etter 20 minutter, seks minutter etter Liverpools andre nettkjenning, så var superstjernen over alle superstjerner i Atletico Madrid, Antoine Griezmann, der han skal være på corner. Koke sendte ballen videre, Griezmann styrte den i mål.

MISSET: Antoine Griezmann finner veien mellom Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold.

Så, etter 34 minutter, sov Liverpool-forsvaret, og den mest søvnige var Virgil van Dijk. Da gjennomspillet fra Joao Felix gikk til Griezmann, så fikk franskmannen rom og tid mellom van Dijk og Alexander-Arnold. Han satte ballen sikkert i mål fra kloss hold.

Og da bruste det godt i kroppen til Atletico-treneren. Simeone løp og hoppet og slo med armene i glede langs sidelinjen, mens han skrek.

Men det var virkelig tirsdagskvelden for fest og drama. For i scoringsrus, så løftet Griezmann foten til cirka 170 centimeters høyde og satte knottene ved øret til Roberto Firmino. Dermed var det rødt kort og slutt for franskmannen. Men kampen var langt fra over.

Salah-scoring

For et snaut kvarter før slutt, taklet Hermoso Liverpools inbytter Diogo Jota for røft. Straffe til Liverpool, og den satte Mohamed Salah sikkert i mål, da han sendte keeper Oblak feil vei. Det var 29-åringens 29. mål i Champions League for Liverpool.

Salah har spilt europacupkamper for fem klubber. Akkurat halvparten av dem er for Liverpool. Dette er europacupkampene han har spilt:

61 Champions League-kamper (Liverpool 47, Roma 7, Basel 6, Chelsea 2)

10 Champions League kvalifiseringskamper (Basel 6, Roma 2, Liverpool 2)

1 UEFA Super Cup (Liverpool)

28 Europa League (Basel 14, Fiorentina 8, Roma 6)

LEKEN: Mohamed Salah varmet opp i Madrid på Wanda Metropolitano tirsdag.

– Det var en helt utrolig kamp. At Liverpool kunne dominere slik, og at Atletico kunne komme tilbake på den måten, sa assisterende landslagstrener og TV 2-kommentator Brede Hangeland rett etter kampslutt.

Og da hadde denne fotballkampen egentlig levert på alle områder i fint spill, dårlig forsvar, glede, frustrasjon og fest. Men det var mer på gang. Etter 81 minutter fikk hjemmelaget straffe, men dommeren sjekket med VAR og ombestemte seg etter å ha sett det i reprise.

Sist i gruppe B er AC Milan med null poeng.