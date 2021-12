Dette betyr et kommersielt samarbeid.

REAGERER: Thomas Tuchel vil endre byttereglene i Premier League.

Tuchel vil gjeninnføre fem bytter: − Det gir absolutt ingen mening

Chelsea-manager Thomas Tuchel er klar på at han ikke har noe problem med den tette terminlisten i romjulen, men forstår ikke at det fremdeles er maksimalt tre bytter i Premier League-kampene.

I en kort periode i fjor da Premier League startet opp igjen etter at coronaviruset først brøt ut, var det tillatt med fem bytter i Premier League. Men både forrige sesong og denne sesongen har det vært maksimalt tre bytter – det til tross for at det er fem bytter i de europeiske klubbturneringene som Champions League og i de andre største ligaene i Europa.

Managerne til de største engelske klubbene har gjentatte ganger tatt til orde for en regelendring – en regelendring som også fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) gikk inn for i oktober. Tirsdag ble det satt nye smitterekord i England med 117 093 nye coronatilfeller, og det er noe Chelsea-manager Thomas Tuchel sier han ikke kan forstå.

– Det gir absolutt ingen mening. Terminlisten er ikke problemet, vi elsker den. Fem bytter ble tillatt i England da coronaen først kom. Nå som vi er midt oppe i det, får jeg følelsen at alle nekter å snakke om det og nekter å tenke på det, sier Tuchel på en pressekonferanse ifølge The Guardian.

Han mener at flere bytter vil gjøre det mulig å fordele kampbelastningen bedre, og bruker sin egen midtbane som et eksempel. Der sliter både N’Golo Kanté og Ruben Loftus-Cheek med mindre skader.

– Én positiv test på midten kan være nok til at alt kollapser igjen, for da må Kovacic spille 90 minutter igjen. Fra hvilket grunnlag? Ut av ingenting. Du risikerer skader – det er det vi gjør for øyeblikket. Jeg kan ikke si mer og jeg kan ikke si at vi er forbi coronatrusselen, sier Tuchel.

Flere Chelsea-spillere – både fullvaksinerte og uvaksinerte – har i løpet av desember blitt smittet av coronaviruset. Etter at Chelsea vant 3–1 borte mot Aston Villa på andre juledag, innrømmet også Tuchel at han hadde gitt mer spilletid til både Romelu Lukaku og Callum Hudson-Odoi enn hva klubbens leger og fysiske apparat anbefalte.

TOK SJANSEN: Thomas Tuchel gir en god klem til Romelu Lukaku etter kampen mot Aston Villa på andre juledag.

– Vi ga ham 45 minutter ute på banen, noe som var med enn både det fysiske og medisinske apparatet anbefalte. Men vi tenkte at vi kunne ta den risikoen og være mer offensive med ham, sa Tuchel ifølge BBC om Lukaku, som kom inn og scoret i den andre omgangen mot Aston Villa.

