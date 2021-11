Viking snudde på overtid: Brekalo utvist for dytt på egen keeper

(Kristiansund – Viking 2–3) Sondre Bjørshol ble den store helten for Viking, i noen dramatiske overtidsminutter hvor Viking-stopper David Brekalo ble utvist.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like etter Bjørshols avgjørende scoring var det Kristiansund som var nær ved å score, men ballen skled utenfor. Etterpå ble det håndgemeng mellom Viking-keeper Patrik Gunnarsson og midtstopper David Brekalo. Sistnevnte fikk direkte rødt kort etter å ha dyttet til egen keeper.

– Det sykeste jeg har sett. Han filmer på egen medspiller, går i bakken og sørger for at han får rødt kort, sier Bernt Hulsker i Fotball Direkte på Discovery+.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det er stygge scener. Det er utrolig dumt av begge to, følger Viking-spiller Zlatko Tripic opp med fra studiosendingen.

– Det er flaut, sier fotballekspert Joacim Jonsson.

– Jeg vet ikke om man skal le eller gråte. Det er for sykt, sier Jonsson.

RØDT KORT: David Brekalo fikk rødt kort fire minutter på overtid.

Viking var på vei mot et tap i Kristiansund, men som så mange ganger tidligere denne sesongen dukket Veton Berisha opp.

Tre minutter før slutt fikk Viking straffespark og Berisha var iskald fra 11 meter.

To minutter på overtid satte Sondre Bjørshol inn kampens siste mål og sørget for Viking-seier. Dermed er det nå kun Lillestrøm som kan ta igjen Viking i bronsekampen. Med to runder igjen er Viking seks poeng foran Lillestrøm og trenger dermed kun ett poeng på de to siste kampene for å sikre bronsen.

– Det der var jækla deilig, rett og slett. Det så litt stygt ut på 2–1, men så snudde vi det, sier Bjørshol til Discovery+ etter kampslutt.

Det hadde blitt intet mindre enn 22 mål på de siste fire kampene mellom Kristiansund og Viking – et snitt på 5,5 mål per kamp – før søndagens kamp, og kampuret hadde så vidt bikket tre minutter da det første målet kom på Kristiansund stadion.

Viking-stopper Gianni Stensness fikk ballen like utenfor egen 16-meter og prøvde å spille videre mot høyreback Sondre Bjørshol.

Han traff imidlertid kun Agon Mucolli. Kristiansund-vingen spilte på tvers til Bendik Bye, som enkelt sendte hjemmelaget i ledelsen.

– Det er slike ting vi har snakket om på mange møter. Vi må unngå å gjøre dumme feil og gi lette mål. Han prøver å spille seg ut bakfra, og han pleier i utgangspunktet ikke å gjøre de feilene. Den er blytung å få, og absolutt ikke etter planen, sa Viking-spiller Zlatko Tripic fra studio i Fotball Direkte på Discovery+.

VIKING-JUBEL: Medaljen er langt på vei sikret for Viking etter søndagens seier.

Stensness selv sa til Discovery+ i pausen at han feilberegnet pasningen og tok på seg skylden for scoringen, men var samtidig fornøyd med hvordan Viking slo tilbake.

For det var gjestene fra Stavanger som styrte mye av spillet i den første omgangen, og like før pause fikk Viking utligningen da skuddet til Kristoffer Løkberg gikk via Kristiansund-stopper Andreas Hopmark og i mål.

I den andre omgangen var det Viking som styrte fra start, og kom seg til flere gode muligheter. Men igjen var det Kristiansund som tok ledelsen. Torgil Gjertsen klemte til fra returrom etter et hjørnespark og Viking-keeper Patrik Gunnarsson strakte seg forgjeves etter ballen.

Dermed var det Viking som igjen måtte jage en scoring med 25 minutter igjen.

SKUFFELSE: Kristiansunds Aliou Coly måtte se at det ble null poeng søndag kveld.

Kristiansund fikk kampen stadig mer inn i sitt spor, men med tre minutter igjen fikk Veton Berisha muligheten fra straffemerket etter en hands fra Bendik Bye.

Viking-spissen banket ballen i mål og på overtid sikret Sondre Bjørshol at det ble tre poeng til Viking.