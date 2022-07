João Felix festbrems på Ullevaal – Eriksen hyllet i Manchester United-debuten

ULLEVAAL STADION (VG) (Manchester United – Atlético Madrid 0–1) De norske Manchester United-supporterne fikk seg en kalddusj, men ga lagets debutant en varm velkomst i det norske sommerværet.

Knapt et sete sto ledig da norsk fotballs nasjonalarena var like rødkledd som om det skulle vært en landskamp. 26 129 tilskuere fikk se at João Felix ble festbrems for majoriteten av stadion, mens et fåtall Atlético-fans jublet da stortalentet hamret ballen i mål bak David de Gea.

Før det hadde det meste dreid seg om Manchester United både på og utenfor både banen og arenaen. Stadion var omkranset av supportereffekter, bannere og andre Manchester United-relaterte rigg.

Publikum sang med da de ble varmet opp med gitarspill og Manchester Uniteds mange supportersanger før kampstart. Den aller varmeste velkomsten fikk Christian Eriksen: Først da han jogget ut for å starte oppvarmingen, deretter da han entret gress midtveis i den andre omgangen.

Det norske publikumet jublet for hvert mottak og hver eneste pasning dansken sendte videre i sine første minutter etter innhoppet.

Det ble igjen stående applaus da Eriksen jogget ut for å ta et hjørnespark fem minutter ut i debuten, og etter en perfekt slått corner som Harry Maguire nikket like utenfor, reiste publikum seg igjen og ropte taktfast «Eriksen! Eriksen! Eriksen!».

Dansken, som kollapset med hjertestans under fotball-EM i fjor, fortsatte karrieren i Brentford etter at han ikke kunne fortsette i Inter siden italienske Serie A ikke tillot spill med hjertestarter. Etter at korttidskontrakten med Brentford gikk ut, ble han snappet opp av Manchester United i sommer.

De røde djevlene var totalt sett det førende laget på Ullevaal lørdag, og spesielt Anthony Martial burde ha scoret før pause, men han satte ballen over etter å ha fått en gavepakke fra Atlético-forsvaret:

Det oppsto også håndgemeng da Scott McTominay brøytet ned Atlético-målvakten Jan Oblak på en corner.

Sloveneren ble liggende, mens de samtlige øvrige aktørene på banen – med unntak av De Gea – barket sammen i spanjolenes boks.

Oblak kom seg etter hvert på beina, men måtte tåle piping fra Ullevaal-publikumet i minuttene som fulgte.

Mens spanjolene byttet nesten hele laget idet klokken nærmet seg 60 minutter, benyttet Erik ten Hag seg bare av 15 spillere i generalprøven før seriestart.

Info Slik startet lagene

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Elanga; Martial

Atlético Madrid (4–4–2): Oblak – Molina, Savic, Gimenez, Reinildo – Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco – Cunha, Correa Vis mer

Christian Eriksen og Donny van de Beek fikk spille drøyt 20 minutter, mens Facundo Pellistri spilte det siste kvarteret. Sistnevnte ble byttet ut igjen med James Garner da Fred fikk sitt andre gule kort like før full tid.

Før det skal de som ikke spilte på Ullevaal stadion lørdag, deriblant Cristiano Ronaldo, spille treningskamp mot Rayo Vallecano på Old Trafford. Den kampen spilles søndag.

Manchester United sesongåpner hjemme mot Brighton søndag om en uke.