FERSKT FJES: Andreas Schjelderup under torsdagens trening på Marienlyst stadion i Drammen.

Kan bli yngst siden Ødegaard på U21: − Han er et unntak

DRAMMEN (VG) Han er den klart yngste i den nye U21-generasjonen, men Andreas Schjelderup (17) er vant med at ting skjer i rekordfart.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: Nå nettopp

Får 17-åringen spilletid for U21-landslaget i høst, der laget åpner EM-kvalifiseringen til mesterskapet i 2023 i den VG+-sendte kampen mot Østerrike på Marienlyst fredag, blir han yngste U21-landslagsspiller på syv år.

– Det forteller ganske mye. Han er et unntak, sier U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud om FC Nordsjælland-spilleren som fylte 17 i juni.

Smerud var landslagssjef også for syv år siden, og kanskje ikke så overraskende var det Martin Ødegaard, den nåværende landslagskapteinen med de fleste aldersrekordene i norsk toppfotball, som var forrige U21-landslagsspilleren som var yngre enn det Schjelderup vil være nå.

Ødegaard var 15 år og herjet med Bernardo Silvas Portugal på Marienlyst-kunstgresset høsten 2014. Det er 49 norske U21-kamper siden.

– Det er kult. Han er landslagskaptein og en veldig god spiller, men jeg forholder meg ikke så mye til sammenligninger, sier Schjelderup til VG dagen før Østerrike-kampen, som du ser her:

Også 2004-modellen Schjelderup var et yndet objekt hos Europas storklubber tidlig i tenårene, akkurat som Ødegaard. Men der drammenseren spilte én sesong for Strømsgodset i Eliteserien og deretter gikk til giganten Real Madrid, rakk Schjelderup aldri å debutere for A-laget til Bodø/Glimt.

Og han valgte den ikke fullt så glamorøse kunstgressklubben FC Nordsjælland fra Farum nord for København da han flyttet ut i Europa.

– Da jeg besøkte Nordsjælland, var det noe som klikket. Hele ideen med klubben, få opp unge spillere, utvikle dem og selge dem videre, traff meg veldig. Det kunne være en fin vei for meg. Jeg hadde hørt om klubben og konseptet, men jeg ble veldig overrasket da jeg kom ned. Hadde ikke tenkt at jeg skulle ende opp der, reflekterer Schjelderup et drøyt år etterpå.

I VG-serien «Fotballkometene» kom det frem at han sto igjen med seks muligheter da valget skulle tas: Bodø/Glimt, PSV, Feyenoord, Villarreal, FC København og FC Nordsjælland.

Nåværende landslagssjef Ståle Solbakken var FC København-manager den gangen og innrømmet at han «satte himmel og jord i bevegelse» for å lande nordlendingens signatur.

– Jeg vil ikke si det er lettere i Nordsjælland enn FCK, men det er en annen og tryggere vei. FCK skal vinne ligaen hvert år og komme i Europa, men Nordsjællands idé er å få opp unge spillere og la dem spille, sier Schjelderup.

Selv spiller han hver uke: Siden sesongstart i sommer har han startet seks av syv seriekamper og etablert seg på laget siden debuten som 16-åring i februar:

Grafikk: www.sofascore.com

Han har også tatt rekorden som ligaens yngste tomålsscorer i samme kamp, og det har igjen ført til andre sammenligninger. Som blant annet Nordsjælland-produktet Mikkel Damsgaard (21) i Sampdoria, kjent for kjappe tofotsdriblinger og lekre langskudd i sommerens EM.

Schjelderup skal garantert også videre en dag, men røper at det var lite konkret rundt ham i det nylig lukkede overgangsvinduet.

– Jeg tenker ikke så mye på det akkurat nå. Kommer det en klubb som har en god plan, har det ikke så mye å si på ligaen, sier han om hva som vil være et naturlig neste steg.

Først er det U21-landslagets dobbel mot Østerrike fredag og Estland tirsdag. Det er også de første kampene for denne U21-generasjonen, der spillerne født samme år som Erling Braut Haaland (2000) er de eldste.

– Kamper er blitt avlyst, vi mister poeng og mål på rankingen, og det er veldig traurig i et lengre løp for norsk fotball, sier trener Leif Gunnar Smerud, som sist ledet U21-landslaget i oktober i fjor.

– Fordelen min er at jeg har sett Østerrike og vet litt om dem, mens de ikke har sett oss og vet ikke hva som kommer. Men det er også en fordel å ha fått spilt inn et lag, opplevd noen situasjoner og justert situasjoner. Det har vi i liten grad, sier U21-sjefen før kvalikåpningen.

Han har fortsatt til gode å lede U21-landslaget til et sluttspill på sine syv år som trener. Men denne generasjonen spillere representerte Norge i G19-EM for to år siden.

– Det er internasjonalt erfarne spillere. Jeg sitter ikke med nøyaktige tall, men fra det første kullet mitt var det spillere som Fredrik Aursnes fra Hødd og Petter Strand fra Sogndal. Nå er det spillere fra Nordsjælland, Groningen, Sampdoria og Portugal. Det er litt forskjell, beskriver Leif Gunnar Smerud.