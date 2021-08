Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

Brann-ledelsen etter voldtektssiktelsen: − Dypt tragisk

BERGEN/OSLO (VG) Torsdag ble en person siktet for voldtekt etter nachspiel-skandalen på Brann Stadion. – En alvorlig utvikling, sier klubben i en uttalelse.

Nachspielskandalen skjedde natt til 10. august. I formiddag ble en av deltakerne på nachspielet siktet etter paragraf 291 i straffeloven, som omhandler seksuell omgang med vold eller truende atferd.

Den aktuelle siktelsen ble tatt ut etter at politiet tok beslag i telefonen hans, noe som betyr at det er en såkalt teknisk siktelse, får VG opplyst.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

I en pressemelding publisert på Branns egne hjemmesider torsdag formiddag, skriver klubben følgende:

«Dette er en alvorlig utvikling i saken. For alle involverte er dette en dypt tragisk og beklagelig sak. Sportsklubben Brann bistår politiet med det vi kan.», skriver klubben.

Etter torsdagens trening stilte hovedtrener Eirik Horneland opp for media. Han er klar på at han ikke kan si noe om sakens seneste utvikling.

– Det kan ikke jeg kommentere. Det er ikke noe jeg har innsyn i eller kontroll på. Det blir klin umulig for meg å kommentere. Jeg er glad for at politiet er på saken. Da får vi den beste behandlingen av det, sier Horneland til VG.

– Hva har dette å si for oppladningen inn mot helgen?

– Det har vært kaos fra dette nachspielet og ut, så det er bare en ny dag med kaos. Vi må bare håndtere det på best mulig måte.

Brann-trener Eirik Horneland har stått i Brann-stormen etter at han tok over for Kåre Ingebrigtsen tidligere i måneden.

I pressemeldingen omtaler klubben også den andre etterforskningen politiet har satt i gang etter nachspielet.

«Politiet opplyser også i pressemeldingen at de tidligere denne uken, etter å ha mottatt en anmeldelse, startet etterforskning av en annen person som deltok på nachspielet relatert til en annen hendelse. På tilsvarende vis vil Brann bistå politiet i denne saken, dersom det er ønsket. Utover det ønsker vi ikke kommentere saken ytterligere. Dette er en pågående politietterforskning, og det er derfor politiet som må kommentere innholdet i den.»

Politiet etterforsker samtidig en annen sak som omhandler en mulig voldshendelse samme natt etter at en av kvinnene som deltok på nachspielet anmeldte en annen deltager. Den mistenkte i den saken er en annen enn mannen som nå er siktet.

– Politiet undersøker om kvinnen har blitt utsatt for kroppskrenkelse, men jeg kan ikke gå inn i detaljer om denne saken, sier Kleppe til VG.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Han skal være anklaget for å ha bitt én av de kvinnelige gjestene, ifølge VGs opplysninger. Bergens Tidende skriver at bitingen er en del av politiets etterforskning.