NY ARBEIDSPLASS: Kjetil Rekdal gleder seg til å komme i gang med sin nye spillergruppe i Rosenborg denne uken.

Fikk klar beskjed før Eggen døde

TRONDHEIM (VG) Kjetil Rekdal (53) møtte lærevillig opp hos Nils Arne Eggen da de fikk et siste møte før jul. Romsdalingen er ingen Eggen-kopi, men har den samme vinnerviljen på vegne av Rosenborg som den legendariske trønderen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det blåser snøstorm og minusgrader over Lerkendal og Brakka, men Rekdal skal være litt mildere når han denne uken begynner å sette sitt preg på Rosenborg.

Foreløpig har han bare snakket med spillerne på telefon og sporadisk i gangene på Lerkendal. Lørdag er første økt med en spillergruppe Rekdal håper skal ta seriegull raskest mulig.

– På meg virker spillerne veldig revansjesugne. Det er mange i troppen som ikke har vunnet noe ennå – det bør bety at det er en sult der. Når det kommer inn en ny trener, må man lære hverandre å kjenne og bli trygge på hverandre. Du har størst fremgang når det er ro og harmoni, og det blir lagt ned et skikkelig arbeid hver eneste dag, sier Rekdal til VG og fortsetter:

– Jeg er ekstremt opptatt av at «i dag er vi her», også skal vi prøve å ta steg sammen. Da er hverdagen helt avgjørende. Å sitte i sofaen og bli god i fotball, er det veldig få som kan få til. Her må det jobbes beinhardt.

Samtidig som Rekdal setter sine første spirer i jorden, takker Rosenborg, Trondheim, Trøndelag - og Norge - farvel med deres største.

Nils Arne Eggen, mannen som har gjort Rosenborg til Rosenborg, gikk bort denne uken. Neste fredag bisettes han i Orkdal.

Romsdalingen Rekdal rakk å slå av en prat med RBK-legenden før jul.

– Det han sa til meg var «husk på at Rosenborg skal være et offensivt lag med en god defensiv struktur, og hold fast ved det». Det er helt naturlig. Rosenborg-DNAet er offensiv fotball med mange mål. Det må være slik at når vi scorer, skal vi prøve å score ett til, sier Rekdal, men understreker at det blir nytteløst om man samtidig slipper inn flere enn man scorer.

Info Fakta om Nils Arne Eggen Født i Orkdal i daværende Sør-Trøndelag 17. september 1941.

Utdannet ved Norges idrettshøgskole.

Karriere som spiller: Fotballspiller i Rosenborg (to perioder) og Vålerenga. Seriemester med begge klubbene, cupmester med RBK. Fikk 29 A-landskamper for Norge.

Karriere som trener: Mangeårig trener i Rosenborg (seks perioder). Ledet trønderne til 14 seriemesterskap og en rekke cuptitler. I 1987 ledet han Moss til sensasjonelt seriegull. Han trente også Norges U21-landslag i to perioder. Trente det norske landslaget fra 1974 til 1977.

Ble tildelt en rekke hederspriser: Olavstatuetten, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, Kniksenprisen for årets trener, Årets Kniksen, Kniksens hederspris, Idrettgallaens hederspris og Norsk Fotballtrenerforenings hederstegn med diplom. Eggen ble i 2005 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Kilde: NTB Vis mer

Snøstormen i Trondheim har knapt løyet det siste døgnet. Men onsdag kveld, når supportere og Rosenborg-spillere samlet seg for lystenning ved statuen av Eggen utenfor Lerkendal, stilnet vinden og lot trønderne sørge i fred.

– Jeg og Nils snakket om fag. Selvfølgelig stilte jeg en del spørsmål om situasjoner og hvordan han gjorde ting. Prøvde å finne ting jeg kan lære av selv. Det er ekstremt viktig. Jeg har sagt det til alle, jeg kan ikke kopiere ham. Nils Arne var unik. Men jeg kan plukke med meg ting fra han som kan brukes, det går aldri ut på dato, forteller Rekdal om Eggen-møtet.

De to trenerprofilene mimret også om «durable fighter» seg imellom opp gjennom årene.

– Det har smelt skikkelig mellom oss, som tøffe konkurrenter. Men respekten og forståelsen for hverandres personlighet var der alltid, sier Rekdal, som forteller at Eggen tidlig fikk øynene opp for ham.

– Han prøvde å hente meg til Rosenborg da jeg var 18 år og fortalte at han hadde kjent meg siden jeg var 13 år, tidlig i tenårene. Han husket utrolig godt. Vi hadde en god «connection», både humoristisk og faglig, smiler den ferske RBK-treneren.

Arven etter Eggen sitter i veggene på Lerkendal. Rekdal er klar på at han ikke er en Eggen-kopi, men han har mange av de samme ambisjonene på vegne av klubben. Romsdalingen er kjent som en vinnerskalle, og er opptatt av at den negative tabellutviklingen må snus. Rosenborg har endt som nummer 5, 4 og 3 de tre siste sesongene.

På trening skal de ligge en enorm innsats og vilje i bunn, men Rekdal har trygghet og tillit som de øverste punktene på listen når han og spillerne skal bli kjent.

– Vi må ha tilbake den styrken i Rosenborg, at du alltid tror at du kan vinne alle kampene du spiller. Sånn var det jo før. Også var det ikke bare champagne-fotball i tiden under Nils Arne heller, det var slitekamper der også. De klarte å vinne likevel. Vi må komme tilbake til den vinnerstilen, at det er naturlig å vinne og prestere, avslutter Rekdal.