KRITISK: Gary Neville etterlyser en tydelig spillestil fra Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Andre betviler om manageren er god nok til jobben.

Legger press på Solskjær: − Mangler en spillestil

Den profilerte fotballeksperten Gary Neville (46) peker ut en forskjell på Ole Gunnar Solskjærs Manchester United sammenlignet med rivalene: En klar spillestil.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har sagt det tidligere også, de spiller ikke godt nok sammen som et lag til å kunne vinne ligaen. De er ikke dyktige nok som lag, sier Neville hos Sky Sports.

Ole Gunnar Solskjærs menn er inne i en vond periode, med tre tap på de fire siste kampene. Det har blant annet sørget for en tidlig exit fra ligacupen. Også i Champions League fikk «de røde djevlene» en marerittstart med bortetap mot lilleputten Young Boys. Etter helgens tap mot Aston Villa fikk Solskjær kraftig kritikk.

Nevilles oppfatning er at de svingende prestasjonene kommer av fraværet av en definert spillestil.

– Man må være en enhet både med og uten ball. Når du bare klarer å levere i øyeblikk, vil ikke de øyeblikkene bikke i din favør i enkelte kamper. Laget mangler et spillemønster, en spillestil, sier fotballeksperten.

Neville peker på at United har fått inn flere nye spillere, som Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Raphaël Varane, som kan trenge tid til å finne sin plass i laget. Den tidligere Manchester United-spilleren mener uansett at Solskjærs lag stoler for mye på individuelle kvaliteter fremfor kollektiv samhandling.

– Klarer de å definere en spillestil, vil de klare å få gode resultat selv når de ikke spiller godt. Slik det er i dag, vil de oppleve stunder som i helgen. Når jeg ser på Liverpool, Chelsea og City, tenker jeg at de presterer sammen som et lag, sier 46-åringen.

Neville og Solskjær spilte sammen for Manchester United i 11 år. Det har tidligere blitt hevdet at Solskjær har vært misfornøyd med noen av den tidligere lagkameratens uttalelser, men nordmannen

– De var mye «Ut med Ole»-snakk på lørdag. Men klubben har gjort det (sparket managere) de siste åtte-ti årene, og det har ikke fungert. Klubben kommer til å fullføre dette prosjektet med Solskjær, sier Neville.

GAMLE KAMERATER: Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær.

Onsdag venter Villarreal i Champions League for Manchester United. Det er én av tre gjenstående muligheter til å vinne et trofé for Solskjær.

– Det er press på ham om å vinne noe i år. Hvis han han ikke vinner noe, vet han at det er slutten, sier en annen tidligere lagkamerat, Teddy Sheringham, til Daily Mail.

Også i The Telegraph får United-manageren kritikk, hvor kommentator Jason Burt setter spørsmålstegn ved om Solskjær noen gang kommer til å være god nok for klubben.

– Gir Solskjær Manchester United en identitet og det lille ekstra, slik andre toppmanagere gjør? Tiden er inne for å være strengere mot klubben, skriver Burt.