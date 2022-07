FOTBALLFORELDRE: Mamma May-Beth (t.v.) og pappa Joshua Chuku sammen med sønnen på mandagens pressekonferanse.

King takker foreldrene for karrieren: − Jeg var ekstremt heldig

STOVNER SENTER (VG) Joshua King (30) tror ikke han hadde blitt fotballproff uten foreldrenes enorme støtte. Nå vil han hjelpe barn som ikke får den samme oppfølgingen.

– Det er mange barn, spesielt i området her på østkanten i Oslo, som ikke har de samme mulighetene som jeg hadde. Jeg hadde to foreldre som stilte opp for meg hele tiden, sier landslagsspissen til VG.

Gjennom et samarbeid med Mats Zuccarello og investeringsselskapet Ferd skal King sørge for at flere barn får sjansen han selv gjorde, som ivrig fotballspiller i barneårene.

I første omgang skal King fronte tilbudet om gratis fotballskole til barna i nærområdet der han selv vokste opp – på østkanten i Oslo. På sikt er håpet å kunne gi det samme tilbudet flere steder i landet.

20 LANDSLAGSMÅL: Stefan Johansen og Joshua King feirer Kings straffemål mot Spania i mars 2019. King har 20 mål for Norge på 62 kamper.

Enebarn

På pressekonferansen der satsingen ble presentert fortalte King at mamma May-Beth og pappa Joshua Chuku var til stede i rommet, og at de har hatt en viktig rolle i hans karriere. Da VG ba ham utdype foreldrenes betydning, ble King ivrig:

– Jeg var ekstremt heldig! Pappa gikk glipp av tre-fire kamper fra jeg var seks til 16 år. Det var noen hundre kamper. . . Han og mamma kjørte meg og kompisene mine overalt og fulgte oss opp.

Ofte kjørte foreldrene hver sin bil til bortekamper – for å få med alle lagkameratene som ikke fikk den samme oppfølgingen.

ROMSÅS-TALENTENE: Joshua King (nummer fem fra høyre bak) sammen med lagkameratene i Romsås i 2005/06. Helt til høyre på bakre rekke står trener Roy Lund. Bakerst til venstre står trener Tom Christensen.

Joshua King understreker at han var enebarn, og at det bidro sterkt til foreldrenes tilgjengelighet. De «pushet» ham ikke, men tilrettela for at han skulle gjøre det han likte best av alt: Spille fotball, både organisert og på «løkka».

– Det har jo også hjulpet at pappa er fullstendig fotballgal – han ser på absolutt alt og er veldig godt oppdatert, sier King og ser bort på faren.

– Jeg husker at pappa sov i bilen i tre netter da jeg var med i Dana Cup. Det var ikke mulig å få tak i hotellrom, så da la han seg like godt i bilen, smiler 30-åringen når han tenker tilbake på barne- og ungdomsårene.

PREMIER LEAGUE-STJERNE: Joshua King scorer mot West Ham og Lukasz Fabianski i september 2019. Han var nøkkelspiller i klubben i flere sesonger.

Talenter manglet støtte

King mener bestemt at Romsås-laget han var en del av kunne fostret enda flere toppspillere, hvis forholdene hadde ligget mer til rette.

– Jeg er sikker på at dersom alle hadde fått den samme oppfølgingen som jeg fikk, så ville de aller fleste av dem kunnet leve av fotballen i dag, sier 30-åringen med 20 landslagsmål på 62 kamper.

Selv har han fortsatt noen år igjen på fotballbanen. King ikke vil si noe som helst om klubbfremtiden etter at det ble klart at han er ferdig i Watford, men uansett vil han bruke mye av fritiden til å videreutvikle Joshua King Football Academy, som i første omgang tilbyr gratis fotballskole på sommeren.

King har vært kritisk til trenden med fotballakademier og fotballskoler som koster så mye penger at mange barn rett og slett ikke har råd til å være med.

LILLE-KING: Joshua King avbildet i Romsås-drakt i 14-årsalderen.

Info Joshua Christian Kojo King Født: 15. januar 1992. Fra: Oslo, oppvokst på Romsås med norsk mor og far fra Gambia. Klubber på A-lagsnivå: Manchester United (2009-13).

Preston (lån) 2010.

Borussia Mönchengladbach (lån) 2011–12.

Hull (lån) 2012.

Blackburn (lån) 2012–13.

Blackburn 2013–15.

Bournemouth 2015–21.

Everton 2021.

Watford 2021–22. A-landskamper/mål for Norge: 62/20. Vis mer

– Kan det bli aktuelt å videreutvikle din fotballskole til å bli en akademiordning som også gir et mer jevnlig tilbud?

– Det er et toppmål og en drøm, ja. Det å sørge for at det er noen som trener jevnlig med disse barna, at de har et apparat som kan støtte dem på og utenfor banen.

Trenger agenthjelp

Han mener at fotballtalentene, spesielt fra østkanten i Oslo, får store utfordringer når interessen kommer fra større klubber.

– Foreldrene mine var veldig til stede, men de ante jo ingen ting om agenter. Jeg har vært igjennom en del ting, og gått på noen smeller. Jeg vil gjerne hjelpe andre talenter til å unngå en del av de feilene jeg har gjort på veien, sier King.

– Men det viktigste av alt med fotballskolen min er at alle skal ha samme mulighet til å trene og nyte fotball eller annen idrett uansett nivå. Prikken over i-en er hvis det også kan hjelpe noen til å bli profesjonelle.

FLYTTET TIL ENGLAND: Joshua King og Magnus Wolff Eikrem var tenåringer da de satt på benken for Manchester United i ligacupkampen mot Wolverhampton i september 2009. King fikk spille ni minutter.

Selv spilte han for Romsås helt frem til han som 14-åring endte i Vålerenga. 16-år gammel flyttet han sammen med mamma May-Beth til England og sluttet seg til akademiet i Manchester United.

Etter låneopphold i Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull og etter hvert permanent overgang til Blackburn, kom det store gjennombruddet i Bournemouth. Der fikk han 173 ligakamper og scoret 48 mål.

De to siste sesongene har han vært i Everton, før det ble nedrykk med Watford i mai. Han har gjort det klart at han er ferdig i klubben, men vil foreløpig ikke si noe om fremtidsplanene. Akkurat nå vil han bare snakke om fotballskolen og sitt engasjement for barneidrett.

– Jeg er fra Romsås – der borte i fjellene, sier King til VG og peker ut av vinduet på Stovner Senter i retningen mot Romsås.

– Det var nok ingen som hadde gjettet at jeg skulle ende opp på landslaget og i Premier League. Når jeg klarte det er det mange andre som kan det også. Vi må bare hjelpe dem på veien, sier King.